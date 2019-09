Prevese unha menor produción de faba de Lourenzá pero de mellor calidade

Os produtores de Faba de Lourenzá da comarca da Mariña están a iniciar a campaña de recollida cunhas previsións de menor produción con respecto a 2018 pero dunha calidade excelente. José Cuadrado Oural, Pepe, presidente do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida e da cooperativa Terras da Mariña, estima que haberá “menos produción que o ano pasado pero coido que de mellor calidade”. “É algo no que estamos mellorando cada ano”, asegura.

A campaña vén moi desigual, cunhas fincas máis adiantadas e outras moi atrasadas

A IXP foi creada no 2008 e a cooperativa de produtores seis anos despois. Na actualidade forman parte da IXP 40 produtores nos 15 concellos da comarca da Mariña que abrangue (Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove), cunha superficie de cultivo certificada de 40,5 hectáreas.

Deles, 5 produtores de Lourenzá, das parroquias de Santo Tomé e Santo Adrao (Xoias do Val, Fabas O Pontigo, Fabas Maruxa, Fabas Francisca e Fabas Alma do Val), e un de Cedofeita, en Ribadeo (Horta Valego), envasan con marca propia, ademais da propia cooperativa Terras da Mariña, que reúne a 16 produtores de toda a comarca e comercializa coa marca Mariña Selecta.

De 2010 a 2018 multiplicouse por tres a produción vendida baixo aa etiqueta da IXP, superando as 12 toneladas na última campaña, cun volume de negocio que supera os 100.000 euros

Aínda que o incremento da faba certificada foi unha constante nos últimos anos, esta segue aínda a ser a grande asignatura pendente da faba que se produce en Lourenzá. De 2010 a 2018 multiplicouse por tres a produción vendida baixo a etiqueta da IXP, superando as 12 toneladas na última campaña, cun volume de negocio que supera os 100.000 euros. Pero o presidente do Consello Regulador recoñece que “véndese aínda máis faba sen IXP que con ela”. “Hai un problema de sobreprodución de faba que leva o nome de Lourenzá pero que sae sen a etiqueta da IXP”, di. “É un problema de concienciación, tanto do consumidor, para que saiba o que está está mercando, como dos propios produtores”, engade.

Profesionalización

Tradicionalmente o cultivo de faba na Mariña era un complemento a outras actividades familiares, tanto agrarias como de persoas adicadas a outros sectores. Hoxe aínda se calcula que existen máis de 200 produtores individuais en toda a comarca que non pertencen á IXP e que venden os seus excedentes a granel a uns prezos inferiores aos do mercado.

A superficie destinada a produción de faba estabilizouse nos últimos anos, cun repunte no ano 2017 como consecuencia da prohibición de plantar patacas na comarca. A produción media está entre 1.500 e 1.800 quilos de faba por hectárea. En paralelo, nos últimos anos estase a dar unha reconversión no sector, entrando novos produtores que se profesionalizan en substitución doutros que tiñan simplemente na produción de fabas un complemento económico e que o van deixando, en moitos casos por cuestión de idade.

“Todos os esforzos van dirixidos a aumentar a venda de faba certificada e baixar a venda a granel” (José Cuadrado, presidente da IXP)

“Non estamos en contra de que un xubilado produza fabas, pero temos que conciencialos para que se non se suman á IXP, polo menos teñan a súa explotación dada de alta no REAGA e declaren as súas vendas como se fai en calquera outra actividade”, reclama. E pide os mesmos controis para todos. “Parece que neste sector todo vale e todo o mundo se pode poñer a producir alimentos así sen máis e falamos de cousas moi serias, porque somos empresas que producimos alimentos e hai que garantir unha trazabilidade e un control no uso de fitosanitarios, tanto nas doses como nos prazos de seguridade, porque esas fabas vai comelas alguén. Nós estamos dacordo en que nos controlen e nos auditen para ter un produto de calidade, pero todo o mundo debe ter os mesmos controis que se nos esixen a nós”, defende.

“Non estamos en contra de que un xubilado produza fabas, pero deben esixírselle os mesmos controis e condicións á hora de vendelas”

“Temos que intentar profesionalizar o sector o máximo posible. E buscamos sobre todo un relevo xeracional nas familias que se adican a isto, evitar o despoboamento do rural e sobre todo demostrarlles aos máis novos que aquí teñen unha alternativa de futuro, porque dependemos da xente máis nova para que o sector primario e o rural se revalorice e perdure no tempo”, argumenta o presidente da IXP.

Pepe é un deses exemplos de novos agricultores que apostan pola faba. Aprendeu a cultivalas dos seus pais e agora, con 35 anos, forma parte desa segunda xeración que quere profesionalizar o oficio. Igual ca el, o seu veciño Alfonso Cartoy tamén está a apostar pola faba en Santo Tomé, o mesmo que outros novos produtores incorporados nos últimos anos na comarca como Diego Geada, de Finca as Carballas de O Valadouro; Javier Monasterio, de Sante, en Trabada; Rocío Maseda en Mondoñedo ou Javier Miranda en Riotorto.

Fraude na entrada de produto de Bolivia

Están a detectar ademais, nas últimas campañas, a entrada de produto foráneo ao mercado galego, que chega sobre todo de países como Bolivia, e que pasa desapercibida a simple vista para moitos consumidores, pero que é de moita peor calidade. “Non ten a pel fina que caracteriza á faba de Lourenzá, nin a mantecosidade, nin a elevada capacidade de absorción de auga, superior ao 100%, que fai que a nosa faba teña ese comportamento excepcional na cocción. Pero moita xente merca esa outra faba que ven de fóra pensando que é faba de Lourenzá e iso afecta despois ao nome da nosa”, explica.

“Está a entrar faba foránea que o consumidor merca pensando que é de Lourenzá”, denuncian os produtores, que se ven abocados a vender parte da súa produción vía Asturias

“É importante concienciar ao consumidor”, di Pepe, porque nos últimos anos son cada vez máis as familias que apostan polo cultivo da faba como unha opción de futuro e como a súa actividade principal e este intrusismo, tanto na produción e venda de faba a granel como coa venda de faba de importación, dificulta este proceso.

O presidente da IXP recoñece, con todo, a dificultade para dar saída a toda a produción da comarca como faba certificada neste momento. Segue marchando moita faba de Lourenzá vía Asturias, a través dos compradores, intermediarios e distribuidores que durante décadas controlaron o mercado da faba en España pero “a idea é potenciar cada vez máis a venda certificada e baixar a venda a granel, que aínda é moi importante, e todos os esforzos van dirixidos a iso”, asegura. “Estabamos acostumados a que nos viñeran mercar á casa, un sistema no que o intermediario puña as condicións. Temos que cambiar o sistema e sair nós a vender poñendo nós as condicións”, defende.

Mellora da semente

Os produtores de Faba de Lourenzá están tamén inmersos nun proxecto para a mellora da semente que cultivan. A cooperativa Terras da Mariña recibiu no mes de febrero sementes base da variedade Faba Galaica, colleitada polo CSIC tras máis de vinte anos de investigación. “É semente certificada que nos transfiere o CSIC. A cooperativa Terras da Mariña, que é a que recibe esa semente, multiplícaa para a súa posterior posta a disposición dos agricultores inscritos na IXP”, explica Pepe.

A intención é unificar a variedade da especie Phaseolus vulgaris L que se sementa na zona. Está permitido dentro da IXP o uso dun ano para outro de semente da propia explotación ou de reemprazo procecente doutras plantacións inscritas nos rexistros do Consello Regulador. “Pero a semente vaise deteriorando”, recoñece o presidente da IXP, así que se trata de “garantir unha semente 100% e unificar a variedade para pechar deste xeito o ciclo da trazabilidade”. Agardan deste xeito dar “un salto de calidade”.

A semente entregada en febreiro foi plantada na primavera en distintas fincas, que levaban cando menos 2 anos sen fabas, para evitar posibles contaxios ou contaminación cruzada da semente, e o resultado desa multiplicación distribuirase o vindeiro ano entre os produtores interesados en facerse con ela.

A Misión Biolóxica de Galicia entregará durante os vindeiros 4 anos fabas que a cooperativa Terras da Mariña reproducirá para entregar aos produtores da IXP. Trátase de unificar a variedade e lograr unha semente 100% libre de enfermidades

Segundo o acordo do CSIC, este proceso vaise repetir durante os vindeiros anos. A Misión Biolóxica de Galicia vai plantar nas súas instalacións semente base da mesma variedade de Faba Galaica libre de enfermidades e cun grao de pureza 100% que irá entregando á cooperativa Terras da Mariña para que esta a reproduza e a reparta entre os produtores.

En paralelo ao proceso de mellora da semente estase a levar tamén a cabo un traballo de transferencia tecnolóxica en colaboración co Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias de Ribadeo para realizar campos de ensaio e demostración e a cooperativa pon a disposición dos socios servizos de carácter técnico e asesoramento permanente, ademais de facilitar tamén planta procedente de dous invernadoiros para semilleiros que teñen instalados en Santo Adrao (Lourenzá) e Arante (Ribadeo).