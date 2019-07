Importantes perdas polas treboadas nos viñedos de Monterrei e Valdeorras

As treboadas torrenciais que caeron en parte da provincia de Ourense causaron serias perdas no concello de Monterrei, afectando ós viñedos da denominación de orixe do mesmo nome, e tamén provocaron importantes danos en Valdeorras, en especial nas viñas da zona do Bolo. Esa é a conclusión da primeira análise que fai Unións Agrarias tralas chuvias e saraibadas caídas onte. A organización agraria calcula que hai máis de 300 hectáreas de viñedos afectados.

Unións informa en nota de prensa de que os seus técnicos están a recoller datos do nivel de afectación, pero confirma que se están a detectar casos de extrema gravidade, con produtores que van perder toda a colleita. O responsable de viña da organización, José Ramón González, destaca que é prioritario un cálculo áxil e eficiente dos danos, de cara a reclamar da Xunta a habilitación de partidas para compensar ós afectados.

“Imos solicitar un catálogo de medidas para aliviar as perdas, tanto axudas directas como a diminución da carga tributaria dos agricultores afectados e outras como a concesión de créditos preferentes para manter a competitividade da explotación, así como a flexibilización do cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social”, indica González.

Cómpre lembrar que no 2016, ante perdas causadas por unha saraibada en Ribeira Sacra, a Xunta convocara unha liña de axudas para os viticultores afectados.

Desde o ámbito político, formacións da oposición como o Bng xa demandaron a declaración de zona catastrófica e a habilitación de axudas, tanto para paliar danos en vivendas e infraestruturas coma no ámbito agrario.