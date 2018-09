Autorizan a plantación de 37 hectáreas de novos viñedos en Galicia

O Ministerio de Agricultura autorizou este ano a plantación de 37,3477 hectáreas de novos viñedos en Galicia. En concreto, concedéronse 105 solicitudes para novas plantacións de viña na comunidade.

Por provincias, Pontevedra resulta a máis beneficiada con 75 solicitudes aprobadas que abranguen unha superficie de 18,1459 hectáreas. En segundo lugar sitúase Ourense, cunha ducia de peticións aceptadas e que supoñen unhas 5,1512 ha. Namentres, A Coruña contabilizou 10 solicitudes aprobadas que representan máis superficie ca Ourense cun total de 8,2027 ha. O mesmo acontece en Lugo, que a pesares de ser a provincia con menos solicitudes aprobadas (8) supoñen unha superficie de 5,8479 hectáreas tamén por diante de Ourense.

En canto ó reparto por zonas de produción vitícola, a DO Rías Baixas é na que maior cantidade de solicitudes concedidas e superficie se concentran. Nesta demarcación o Ministerio de Agricultura aprobou 80 peticións aceptadas que supoñen unhas 24,18 hectáreas. A DO Riberia Sacra é a seguinte con maior número de autorizacións, dez, e que conlevan unhas 6,13 hectáreas.

No resto das demarcacións redúcese de xeito considerable tanto o número de tramitacións aceptadas como a superficie autorizada para novas plantacións de vide. Así, por exemplo, nas IXP Val do Miño (Ourense) e de Ribeiras do Morrazo non se chegou a aprobar ningunha ampliación.

Peticións da Xunta para modificar o Real Decreto

As limitacións das ampliacións dos viñedos que chegan dende a Organización Común de Mercados (OCM) co obxectivo de regular a oferta e os prezos ata 2030, implican que cada Estado membro poida aumentar a súa superficie de viñedo como máximo un 1% anual. En España, o Ministerio de Agricultura foi quen asumiu este reparto dende 2016, porén o sistema seleccionado parece non contentar a ninguén. Ante as críticas recibidas, o Ministerio aprobou en xullo do ano pasado o Real Decreto 772/2017, que lonxe de poñer remedio agravou a situación. En Galicia, é palpable este forte malestar no sector vinícola, entre outras queixas apuntan a que o sistema deixa fóra ós pequenos viticultores.

Neste contexto, a Consellería de Medio Rural trasladoulle ó Ministerio de Agricultura as modificacións que debería recoller o Real Decreto para adaptalo á realidade galega, na que predomina o minifundismo. Dende a Consellería insisten en que debe optarse por unhas condicións máis flexibles para que os viticultores galegos poidan acceder a estas autorizacións e ampliar os cultivos, dentro dos marxes establecidos pola lexislacións comunitaria e estatal.

En particular, a consellería demanda que se flexibilice a dispoñibilidade, por parte do beneficiario, da superficie agraria para a que se solicita a autorización da plantación. Tamén reclaman que se adecúen tanto as competencias profesionais como as capacidades esixidas para obter as autorizacións.

Ademais, tamén piden que nos criterios de prioridade para a concesión dos permisos se teñan en conta as peculiaridades de Galicia, en canto á superficie das explotacións vitivinícolas, que é moi inferior á doutras zonas do Estado nas que predomina o latifundio.