A saída ó mercado de leite en base a pastoreo xera interese nas granxas

A decisión de dúas industrias asentadas en Galicia, Leche Celta e Larsa, de sacar ó mercado nos próximos meses un leite en base a pastos, está a xerar un interese entre parte das granxas por valorar a introdución ou mellora do pastoreo das vacas en produción. Ese interese levou á Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) a promover dúas xornadas en Rodeiro e Lalín, na comarca do Deza, para abordar cuestións como a xestión dos pastos ou o proceso de certificación en benestar animal, un selo que lle require Leche Celta ás ganderías en pastoreo.

En ambas xornadas, que congregaron a unha trintena de produtores, falou César Resch, do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo e coñecedor en profundidade do sistema irlandés de produción de leite en base ó pasto. “Por que se pace menos que antes? Un dos motivos é a incertidume na produción de herba. Os pastos dependen de factores modificables, como o tipo de forraxe ou a fertilización, pero hai outros non modificables, como son a temperatura, a choiva e a luz solar, que condicionan unha maior ou menor produción”, subliña César Resch.

Analizando o gráfico de produción de herba dun centro de investigación irlandés, Moorepark, no periodo 1990-2011, obsérvase como a produción de herba para un mesmo mes móvese nun abano de amplas diferenzas. “En abril, podemos ver que hai anos nos que produciron 40 quilos de materia seca por hectárea e anos de 80 quilos”, compara Resch.

As características da climatoloxía de Galicia circunscriben as posibilidades dun pastoreo efectivo á primavera e ó outono, pois as menores choivas do verán deixan ó mínimo o crecemento dos pastos, un problema que non se rexistra en Irlanda. “Estamos a falar de secas estivais, non de secas estruturais, pois en inverno e outono hai chuvia suficiente. Cunha mellor xestión da auga, parte desa chuvia que cae noutras estacións poderíase empregar no verán”, valora Resch.

Debate

Entre os gandeiros que acudiron á charla de Lalín, houbo quen cuestionou se a introdución do pastoreo non era unha volta atrás, fronte á tendencia das últimas décadas a unha maior intensificación e maiores volumes de produción no gando. Desde Agaca e desde Leche Celta e Clas incidiuse, por contra, na oportunidade que representa o leite obtido en base a pastoreo, unha demanda dos consumidores a nivel de toda Europa.

A percepción dos consumidores do pastoreo ligado a un maior benestar animal xera unha demanda deste tipo de produción, o que a súa vez permite que o produto teña un valor diferenciado tanto no supermercado como no campo. “É unha oportunidade de prestixiar a produción galega e de competir no mercado cun produto diferenciado e que ten un prezo a maiores”, destacouse.

Por parte de César Resch, incidiuse tamén na importancia de saber vender que as vacas se alimentan cunha materia prima, a herba, que non entra en competencia coa alimentación humana, unha característica diferencial do sector lácteo entre as producións gandeiras.