Leche Celta e Central Lechera Asturiana lanzarán en 2018 o leite de pastoreo

As dúas industrias lácteas seguen a tendencia doutros países europeos e lanzarán para toda España a partir de xaneiro o leite de pastos e con certificación de benestar animal. Estes meses estiveron a contactar con ganderías galegas que serán as provedoras

A tendencia do leite de pastoreo tamén chega a España. Presionadas polo descenso do consumo de leite líquido, son varias as industrias que nos países europeos están a sacar ao mercado leite diferenciado de vacas alimentadas en base a pastoreo e cunha certificación de benestar animal.

Neste sentido, Leche Celta e Central Lechera Asturiana, a través de Larsa, teñen previsto sacar ao mercado a partir de xaneiro de 2018 un leite de pastoreo, para ocupar un nicho de mercado que noutros países non para de medrar.

Satisfán así tres preocupacións crecentes no consumidor: o respecto ao medio ambiente, a preocupación pola saúde (diversos estudos avalan que o leite de pastoreo ten un perfil de ácidos graxos máis beneficioso para a saúde) e a inquedanza polo benestar animal. E a un prezo para o cliente intermedio entre o leite ecolóxico e o leite convencional.

A gran distribución tamén está interesada na venda de produtos lácteos diferenciados, de maior valor engadido, e de vida curta -o leite pasteurizado ten unha caducidade duns dez días- para que o cliente acuda con maior frecuencia ao supermercado. Así o puxo de manifesto Jorge Morales Lozano, xerente de compras de Lidl en España, nunha xornada organizada hai uns meses en Lalín por Unións Agrarias.

Leche Celta: Leite pasteurizado de pastoreo procedente de ganderías galegas para toda España

“Dende hai tempo estamos traballando cun grupo de gandeiros galegos para sacar ao mercado en toda España un leite pasteurizado, certificado en pastoreo e en benestar animal”, recoñecen dende Leche Celta, pertencente á cooperativa portuguesa Lactogal.

As zonas onde esa industria ten previsto implantar rutas de recollida propia para este leite serían a comarca do Deza, o sur da provincia de Lugo e o Norte da provincia da Coruña.

“Esixen un mínimo de 150 días en pastoreo e certificado Aenor de benestar animal”

As condicións que esixe Leche Celta aos gandeiros son dúas. Por unha parte óptimas condicións de benestar das vacas, de forma que a gandería deberá estar certificada por Aenor a través do seu modelo de benestar animal desarrollado xunto ao Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) de Cataluña.

E en canto á alimentación, esixirá aos gandeiros que as vacas fagan un mínimo de 150 días ao ano e 5 horas diarias de pastoreo. Unha esixencia que, en principio, só poderían cumprir ganderías de Galicia e da Cornixa Cantábrica debido ás condicións climáticas.

“Evidentemente que o protagonismo para o sector lácteo vaino seguir tendo o leite convencional, pero queremos cubrir este nicho de mercado que está medrando noutros países e ao que tamén lle vemos posibilidades en España”, aseguran dende Leche Celta.

En Central Lechera Asturiana tamén confirman que van sacar ao mercado o próximo ano un leite de pasto, aínda que de momento prefiren non dar máis detalles. Fontes do sector informan de que sería a través da marca Larsa e tamén para todo o territorio nacional.

Prezos: Entre 1 e 2 céntimos máis por litro para o gandeiro

¿E como repercutirá este produto nos gandeiros? Dende Leche Celta aseguran que “pagaremos entre 1,5 e 2 céntimos máis por litro por riba do prezo que teña o gandeiro”. É dicir, entre 15 e 20 euros máis por tonelada.

En canto á Central Lechera Asturiana, gandeiros que foron contactados por esta industria aseguran que ofrecen entre 1 e 1,5 céntimos máis por litro.