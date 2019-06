Logística Alimentaria aclara que non mantén impagos con gandeiros

Logística Alimentaria, unha das empresas acusadas onte por Unións Agrarias de impagos no campo, emitiu un comunicado para aclarar a súa situación. Logística recoñece que mantén un proceso xudicial cun grupo de gandeiros por desacordos na aplicación de primas nunha liquidación mensual de leite do ano 2015. Ese desacordo estase sustanciando nun proceso xudicial iniciado en 2016 no xulgado de Lugo, pero á marxe disto, a empresa nega que manteña ningunha falta de pagamento no campo. Fontes do sector coñecedoras do caso confirman esa versión dos feitos.

“Non existe ningún gandeiro que estea a reclamar unha falta de pagamento de Logística, senón a aplicación dunha prima supostamente non contemplada nunha liquidación mensual. Nese sentido, hai que sinalar que existen resolucións xudiciais que avalan o criterio de Logística Alimentaria”, sinala a empresa en nota de prensa.

Logística Alimentaria destaca ademais que desde 2018 non compra leite no campo, centrando a súa actividade na transformación industrial, “para o que realizou un moi importante investimento en Galicia e vén acometendo melloras e ampliacións constantes nas súas instalacións”.

A empresa declárase doída polas acusacións de Unións Agrarias, xa que considera que unha diferenza de criterio cun grupo de gandeiros non é equiparable a outras situacións que se están producindo no campo.

Á marxe do caso de Logística Alimentaria, Unións centrou as súas críticas en especial nos impagos de Lácteos Ortegal e firmas próximas xestionadas por unha mesma persoa, David López, que debe ao redor de 3 millóns de euros no campo. A organización agraria citou tamén os problemas que ten outro primeiro comprador (Ogeid), así como a falta de pagamentos dunha empresa transformadora (Clea).