O grupo BoGrao Labralia prevé construír en Vedra o maior muíño de aceite do noroeste da Península

O grupo BoGrao-Labralia ten previsto construír no concello coruñés de Vedra a maior almazara do Noroeste da Península para molturar as aceitunas que se produzan en Galicia e no norte de Portugal. Será a primeira gran almazara industrial que se constrúe na Comunidade, e daría servizo a un sector que está en auxe como é o do aceite de oliva.

O proxecto, que neste momento está na fase de solicitude dos permisos oportunos, prevé un investimento de 1,2 millóns de euros na construción dunhas modernas instalacións. Aínda que dende a empresa prefiren non concretar datas para a posta en marcha da almazara, aseguran que “o noso desexo é poñer en marcha este proxecto no prazo máis breve posible”.

“Prevén moer un millón de kilos de oliva ao ano, tanto de Galicia como do Norte de Portugal”

O volume de produción que se plantea para que este muíño de aceite sexa rendible “é do entorno do millón de kilos anuais, para empezar, sendo a maioría das aceitunas ao comezo de fóra de Galicia”.

A elección de Vedra débese, segundo os promotores, “á súa situación, con comunicacións inmellorables, e nunha contorna apropiada para o desenvolvemento das actividades desta almazara, ademais de estar situada ao lado da sede do grupo BoGrao-Labralia, podéndose compartir e ampliar departamentos por exemplo o de I+D+i”.

En total, a almazara prevé dar traballo a unhas 11 persoas, entre comerciais, persoal de produción, técnico, administración e transportista.

Neste sentido, os promotores deste muíño destacan que “a base do proxecto está na profesionalización de todo o persoal, de forma que todos serán formados na Universidade Internacional de Andalucía, un proceso de formación que xa comezou para o persoal do grupo Bograo-Labralia”.

Encamiñado a poñer no mercado aceite de oliva de alta gama

O proxecto desta almazara vai encamiñado, segundo os promotores, a poñer no mercado “aceite de alta gama; é dicir, Aceite de Oliva Virxe Extra Premium, e para elo contaremos con instalacións coa última tecnoloxía e a colaboración de empresas punteiras no mundo oleícola”.

Ademais, buscará a diferenciación con outros aceites de oliva virxe do mercado apostando pola I+D.

En canto á diferenciación pola orixe, non se concreta se este proxecto apostará pola Denominación de Orixe Aceite e Aceituna de Galicia, actualmente en fase de tramitación, e polas variedades propias de oliveiras galegas, como defenden os promotores da DOP, fronte ás variedades foráneas, -fundamentalmente Arbequina- que nos últimos anos foron dominantes nas novas plantacións en Galicia.

¿Hai suficiente oliva en Galicia para esta almazara?

Unha pregunta que se plantea é se hai olivar suficiente en Galicia e no Norte de Portugal para un proxecto deste tipo. A este respecto, dende os promotores aseguran que “a nosa experiencia visitando a zona do norte de Portugal dános unha visión clara de que as estimacións quedan curtas en canto á cantidade de quilos molturados”.

Neste sentido, os promotores avanzan que “estamos a establecer contactos con diversas iniciativas de emprendemento levadas a cabo por escolas de olivicultura en Portugal para dar a coñecer a estes emprendedores o noso proxecto e darlles a posibilidade de utilizar a nosa almazara, colaborando con eles”.

“Nos próximos tres anos prevese duplicar a plantación de oliveiras en Galicia”

Ademais, aseguran que “contaremos coa colaboración de persoal especializado en compra de oliva e o seu traballo centralizarase no norte de Portugal e centro de España”.

“E contamos tamén -engaden- coa progresión de plantacións que se prevé duplicar no próximos tres anos en Galicia, tempo que permitirá que as plantacións actuais e as existentes de anos atrás entren nunha boa produción, sendo suficiente para os quilos previstos”.

O motivo que levou a Bograo-Labralia a apostar por este proxecto débese, fundamentalmente a que “o aceite de oliva é o de maior calidade do mundo e ten moito percorrido para conquistar aos consumidores de todos os continentes”. Unhas boas proxeccións que tamén se confirman a nivel mundial, cunha demanda superior á oferta e uns prezos que non paran de subir.