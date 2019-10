A faba, un cultivo con moitas posibilidades, celebra a súa feira en Moeche este sábado

Moeche busca recuperar o cultivo de faba, que noutro tempo tivo moitísima importancia nesta zona. Este sábado 19 de outubro celébrase a IV Feira da Faba de Moeche, coa que se quere recuperar o vigor que tivo no pasado este cultivo para convertelo hoxe en parte dun sector primario que aposte pola diversificación.

Desde as dez da mañá xuntaranse na nave dos tecidos do recinto feiral de San Ramón ducias de expositores con faba da máxima calidade e o obxectivo común de superar o éxito de vendas e público do ano pasado. Tamén haberá degustación de fabada a prezos populares. Será ás 12 da mañá cando se empezará a repartir a fabada a un prezo de 3€ a ración, elaborada pola asociación Labacengos.

Confirmaron xa asistencia produtores e produtoras de dentro e fóra de Moeche, como os agrupados na cooperativa Terras da Mariña (especializada na variedade con IXP Faba de Lourenzá e na verdina), Fabas O Castelo, Legumes e fabas Sanjurjo e Acastrexa (coa súa tradicional faba de ril), a quen seguramente se unirán nos próximos días algúns postos máis da zona.

Ás dúas da tarde sortearase un lote de produtos da feira e contra as catro ou cinco da tarde darase por concluida a IV Feira da Faba de Moeche, na que haberá cantidade e variedade suficiente para mercar malia que este ano semella que non vai destacar por grandes producións, aínda que si pola calidade do froito. Os fabais que agora se están apañando para debullalos nesta zona da provincia da Coruña non están tan vizosos coma outros anos pero, en xeral, os bagullos veñen cheos e con faba limpa.

Un cultivo tradicional vido a menos pero con moito futuro

A cuarta edición da Feira da Faba de Moeche naceu co obxectivo de promocionar unha legume que noutro tempo supuña un importante complemento económico para as economías familiares desta zona. Ata hai relativamente pouco, as feiras do 11 e do 23 dos meses de outubro e novembro eran citas obrigadas para darlle saída ao excedente da comarca, que partía desde Moeche para o resto de Galicia.

A prensa local publicaba hai uns 35 anos que neste tempo chegaron a comercializarse en San Ramón 60.000 quilos de fabas. Un dato significativo da gloria pasada da faba nesta zona, pero tamén un sinal do potencial que ten o norte da provincia da Coruña se se aposta por recuperar este cultivo.