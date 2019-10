Estabilidade nos prezos do piñeiro, baixada no eucalipto

O mercado da madeira vive unha fase de incertidumes este outono. O eucalipto arrastra desde setembro unha baixada de prezos, afectada pola caída da cotización internacional da pasta de papel, e descoñécese se ao longo das próximas semanas pode haber novas caídas de prezo. En piñeiro, os prezos mantéñense estables, pero na zona demarcada polo nematodo (sur de Pontevedra), unha das principais áreas produtoras de coníferas na comunidade, detéctase unha ralentización da demanda, polo que o sector está expectante da evolución que segue o mercado os próximos meses, segundo se analiza desde a Asociación Forestal de Galicia.

Se en eucalipto, en madeira certificada e en lotes grandes, falábase hai uns meses de prezos medios no entorno dos 32-33 euros sen Iva, en madeira en pé de globulus con casca, agora os prezos rondan os 29-30 euros en globulus e un mínimo de 6 euros menos en nitens. Ence aplicou unha baixada de tres euros desde setembro pola caída da cotización internacional da pasta de papel, unha situación que afecta a boa parte dos propietarios e madeireiros de Galicia.

Desde a Asociación Forestal de Galicia esperan que nos próximos meses se aclare o mercado tanto para piñeiro como para eucalipto

Desde a Asociación Forestal de Galicia, o responsable de comercialización de madeira, Xosé Covelo, recoñece que o sector mantense á espera da evolución dos próximos meses, pois hai incertidume. “Vimos de ano e medio de prezos interesantes do eucalipto, pero coa baixada aplicada por Ence volvemos á situación que tiñamos no 2017”, valora Covelo.

Polo de agora, outras industrias, como Navigator, non aplicaron baixadas de prezo nas compras, segundo sinala Óscar Piñón, madeirista e secretario de Promagal, se ben espéranse tamén reduccións de prezo no resto de pasteiras.

En piñeiro, o mercado mantense estable, aínda que detéctase unha certa ralentización das compras na zona demarcada polo nematodo, no sur de Pontevedra, que é unha das principais áreas produtoras de coníferas da comunidade e onde o piñeiro logra tradicionalmente mellores prezos. “Pensamos que o sector do aserrado está operando con prudencia polas restriccións ó movemento de madeira que hai na zona demarcada. Os lotes mellores teñen saída, pero quizais haxa lotes con menos demanda”, sinala Covelo, que lembra que no periodo abril – outubro, época de voo do insecto vector da praga, os troncos non poden saír da zona demarcada cara as tradicionais industrias consumidoras de piñeiro, como Finsa.

En prezos, as coníferas manteñen a estabilidade do último ano, con lotes que no sur de Pontevedra poden rondar os 30-36 euros, en tanto no resto de Galicia móvense nos 25-30 euros de media, sempre falando de lotes con madeira para serra e trituración.

En madeira de calidade, a gran novidade dos últimos meses chegou da man de Finsa, que anunciou esta primavera prezos de 100 euros por tonelada para madeira posta en fábrica cun mínimo de 40 centímetros de diámetro, sen nós e recta. Esa tarifa, que se espera que se propague entre o resto do sector do aserrado, pode xerar un alto atractivo para as plantacións do piñeiro, sobre todo se se prolongase o ciclo de prezos á baixa no eucalipto.