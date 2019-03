Unha empresa madereira china busca en Galicia eucalipto con diámetros maiores a 60 centímetros

O eucalipto de maiores diámetros está a protagonizar estes primeiros meses do ano o interese tanto da industria do papel como da madeireira. Se Ence anunciaba hai unhas semanas que primará a compra de plantacións que teñan alomenos un 10% de eucaliptos con diámetros maiores a 70 centímetros, estes días unha empresa hispano-china, Junwei SL, está a crear unha estrutura para exportar a China eucalipto de diámetros maiores a 60 centímetros.

A firma Junwei anuncia que comprará eucalipto con diámetros maiores a 60 centímetros e en toradas de 3,5 metros, permitíndose en cada árbore unha última torada dun mínimo de 2,85 metros. Un dos responsables da empresa, Florencio González, sinala que xa chegou a un preacordo cun madeireiro de Asturias, que actuará como empresa de servizos nesa comunidade, e busca tamén posibles firmas colaboradoras en Galicia.

O obxectivo de Junwei é suministrarse tanto a partir de empresas madeireiras da Cornisa Cantábrica como tamén de propietarios particulares, unha vez que teña unha estrutura suficiente. A firma sinala que está disposta a aboar “prezos lóxicos” e subliña que a competencia pola madeira será positiva para o mercado.

O destino final da madeira será a empresa madeireira china Cheng Ji Wood, adicada á produción de chapa, entre outras cuestións. Junwei prevé facer envíos periódicos a China de 10-30 contedores marítimos, que se poderán cargar en distintos portos marítimos. O envío mínimo previsto achégase ás 500 toneladas, podendo chegar a superar as 1.400 toneladas.

A firma Junwei deixa como correo electrónico de contacto o seguinte: [email protected]

Caída de Ence na Bolsa tras cuestionar o Goberno a prórroga da factoría de Pontevedra

As accións de Ence na Bolsa caíron por riba dun 10% tras coñecerse que a prórroga que permitía manter a factoría de Ence en Lourizán (Pontevedra) está en cuestión. O Goberno decidiu retirarse da defensa da prórroga nos tres procedementos que están abertos na Audiencia Nacional. Eses procedementos pretenden que se declare nula a concesión concedida polo Goberno de Mariano Rajoy o 20 de xaneiro do 2016.

Ence, que critica a decisión do Goberno, considera en calquera caso que é “improbable” que o proceso remate co desmantelamento da factoría. De terse que facer efectivo o peche, a compañía lembra en nota de prensa que na planta traballan 400 persoas de xeito directo e hai outras 2.700 persoas que traballan de xeito indirecto para a factoría. A compañía, por último, destaca que a metade do sector forestal de Galicia depende da súa planta en Pontevedra, polo que considera que un posible peche desta planta tería un efecto en cadea no sector forestal.