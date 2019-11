“En seis anos, a loita biolóxica pode resolver o problema da avespiña do castiñeiro”

En Italia, a avespiña do castiñeiro chegou a causar perdas na produción de castaña de arredor dun 80% da colleita. A praga deixou os soutos italianos moi debilitados a comezos do século XXI, pero na actualidade a recuperación chegou ata tal punto que desde o 2016 xa non se fan soltas en Italia de ‘Torymus sinensis’, o insecto encargado de combatir a praga. Este é o escenario que describe Alberto Alma, un investigador italiano especializado na loita contra a avespiña e que participou hoxe nunha xornada sobre a praga organizada polo Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

“A solta de ‘Torymus sinensis’ é moi efectiva. A cuestión é que hai que darlle tempo” -expuxo Alma en Lourizán.- “En 6-8 anos desde as primeiras soltas, os ‘Torymus’ van resolver o problema”, pronosticou en base á experiencia italiana. O investigador da Universidade de Turín puxo como exemplo a imaxe dun souto case sen follas, infestado por completo por bugallas da avespiña no 2005, e o mesmo souto totalmente recuperado no 2012 tralas soltas de ‘Torymus’.

A praga da avespiña do castiñeiro caracterízase pola súa expansión meteórica, pois cada avespiña pon arredor de 150 ovos por tempada. O seu inimigo natural, o ‘Torymus sinensis’, ten un arranque máis lento, pois leva un tempo consolidar poboacións naturais no monte a partir das soltas, pero unha vez que se logra o establecemento das primeiras poboacións, o seu desenvolvemento é “imparable”, en palabras de Alberto Alma.

En Galicia, onde o primeiro ano de soltas masivas pode considerarse o 2018, con arredor de 700.000 ‘Torymus’ liberados, o traballo dos parásitos en monte está na súa fase inicial. Este ano, nunha prospección de campo que consistiu na recolección de entre 5 e 10 bugallas en 4.400 puntos de solta do ano pasado, conseguíronse recuperar ‘Torymus’ en 53 puntos, cun total de 146 individuos.

Hai, por tanto, menos dun 10% dos puntos de solta mostreados con ‘Torymus’ confirmados e un grao de parasitismo dun 3,09%, segundo os datos expostos hoxe en Lourizán por Martel Muñoz-Cobos, do departamento de Saúde e Vitalidade Forestal de Medio Rural, pero para Alberto Alma a cifra de parasitismo dun 3% é esperanzadora. “A partir dese 3%, o crecemento será exponencial e incontrolable. Pasará o mesmo que cando se tira unha pedra a un estanque. Os ‘Torymus’ iranse expandindo e chegarán a toda Galicia”, pronosticou.

En Italia, na actualidade o grao de parasitismo das bugallas da avespiña oscila entre o 70 e o 90%, sen que nos últimos anos se tivesen que facer soltas de ‘Torymus’, que xa ten consolidadas as súas poboacións no país transalpino.

3) O abonado orgánico dos soutos que estean moi afectados pola praga é un xeito de revigorizar ás árbores, evitando que se debiliten máis. “Normalmente as árbores non morren só coa praga da avespiña, pero se hai unha presenza doutras enfermidades, como o chancro, si poden morrer”, advertiu.

2) Os adultos de ‘Torymus’ aliméntanse do pole e néctar das flores, polo que é boa idea manter zonas con flores nos prados que rodeen ós soutos e no entorno das árbores. “As flores son fundamentais para os ‘Torymus’ e para outros insectos, pero a avespiña do castiñeiro non se alimenta delas”, explicou.

1) Os ‘Torymus’ pasan o outono e inverno nas bugallas aparecidas na última primavera, polo que hai que evitar destruír esas bugallas. Débense evitar as podas que eliminen as bugallas verdes, aínda que si se poderían eliminar pólas con bugallas secas de anos anteriores.

O escenario en Galicia apunta á necesidade de soltas importantes de ‘Torymus sinensis’ alomenos durante un ou dous anos máis. Para o 2020 a Xunta repetirá o volume de soltas do 2019, con 1,6 millóns de ‘Torymus’, e introdúcese a novidade de que en teoría, calquera propietario forestal poderá mercar ‘Torymus’ no mercado para soltalos nos seus soutos, se ben na práctica, as catro empresas xa autorizadas polo Ministerio para producir ‘Torymus’ en España non terán capacidade de comercializalos ata dentro duns anos. Queda sobre a mesa a posibilidade de importacións doutros países.

Unha cuestión a ter moi en conta nas soltas é o intre das mesmas, pois o periodo de tempo durante o que o ‘Torymus’ pode penetrar nas bugallas da avespiña é moi pequeno. Pasado ese tempo, a bugalla endurécese e o insecto parasitoide xa non poderá facer o seu traballo.

As soltas en Galicia, que se están acometendo a través de Seaga, fanse nun periodo de dous meses, desde finais de marzo, nas zonas costeiras, ata finais de maio, cando remata a brotación nos soutos de montaña. O proceso de solta é dobremente complexo, pois non só hai que ter en conta as diferencias climáticas entre comarcas, senón tamén as diferencias entre variedades de castiñeiros de cedo e de tarde.

Os produtores presentes nas xornadas reclamaron unha maior interlocución da Administración cos propietarios para coordinar as soltas, a fin de lograr afinar o momento da solta, así coma maior información nas zonas de produción de castaña. Por parte da Administración, púxose un correo electrónico a disposición dos propietarios para trasladar suxerencias e incidencias: sanidadeforestal.cmrm (arroba) xunta.gal.

As variedades de froito máis resistentes á avespiña confirman o seu bo comportamento

Xunto coa loita biolóxica, a outra vía para enfrontar a avespiña do castiñeiro pasa polo emprego de variedades de castiñeiro resistentes á praga en novas plantacións. O Centro de Investigación de Lourizán ten identificados unha serie de clons híbridos que presentan unha resistencia total á praga e que poden ser utilizados como portaenxertos. Entre as variedades tradicionais de froito, non hai ningunha que quede libre de bugallas, pero os traballos do Centro en campo e en insectario permitiron confirmar que hai variedades que presentan unha moi baixa infestación.

As variedades Rapada, Branca e Longal son as que menor impacto presentan da avespiña do castiñeiro

Entre as variedades de froito con mellor comportamento, destacan a Rapada, a Branca e a Longal. En menor medida, tamén a Amarela, a Negral e a Parada de Sil. No outro extremo, as variedades con maior afección foron a De Parede, a De Presa, a Ventura e a Famosa.

As conclusións das infestacións controladas e de campo observadas no 2019 permiten confirmar boa parte dos datos publicados por Lourizán no 2018, que se poden revisar nesta información. “Entre as variedades máis sensibles e menos sensibles á praga non hai a penas cambios, pois confirmáronse os datos. Entre as variedades intermedias, hai pequenos cambios no ranking, pois algunhas este ano amósaronse algo máis sensibles ou menos á praga”, explica a investigadora Beatriz Míguez.

Lourizán publicará en breve novas táboas dos resultados obtidos sobre o comportamento de variedades e clons híbridos. Este ano, en lugar de catro niveis, as variedades clasificaranse en tres niveis de tolerancia, pois comprobouse que entre os dous intermedios prodúcense intercambios de ranking en distintos anos.

De cara ó futuro, o traballo do Centro de Investigación oriéntase a obter portaenxertos que sexan resistentes á avespiña e adaptados ó medio das zonas galegas produtoras de castaña. En canto ás variedades de froito, a investigadora Beatriz Míguez chama tamén a non desbotar as que se están amosando como máis sensibles á praga. “Son variedades adaptadas ó clima de cada zona, polo que son interesantes a pesar da praga, pois é previsible que a avespiña se poida controlar nuns anos coa loita biolóxica”, subliña.