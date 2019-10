A Xunta estuda prorrogar as axudas agroambientais nos próximos anos

Medio Rural despexa a incógnita que mantivo durante os últimos meses e anuncia a posibilidade de manter esta liña de axudas da PAC. A decisión definitiva adoptarase en novembro nunha xuntanza do Comité de Seguemento do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR)

As arredor de catro mil ganderías galegas que reciben axudas agroambientais ou por razas autóctonas remataban entre este ano e o 2020 o cobro destes apoios. Para anos vindeiros, era unha incógnita o que sucedería, pois o novo ciclo da Politica Agraria Común (PAC) non comezará como moi cedo ata o 2022, o que podería deixar ás granxas sen esta liña de axudas durante varias campañas. A Xunta vén de anunciar agora que estuda prorrogar as axudas agroambientais e por razas autóctonas a próximos anos.

A ampliación de tódalas axudas agroambientais ós anos 2020 e 2021 (e 2022, se fose necesaria), era unha demanda de todo o sector nos últimos meses, tanto das cooperativas como de organizacións como Unións Agrarias ou o Sindicato Labrego, que reclamaban da Xunta unha prórroga similar á adoptada xa por outras comunidades autónomas, como Castilla y León.

Medio Rural, sen embargo, mantivo silencio nos últimos meses, sen despexar a incertidume ata hoxe, cando estaba prevista unha rolda de prensa de Unións Agrarias para reiterar a necesidade de prorrogar as axudas agroambientais. A Consellería vén de emitir unha nota de prensa na que anuncia que estudará a ampliación de prazo das axudas agroambientais ós próximos anos.

A decisión definitiva adoptarase en novembro, no comité de seguemento do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR), no que se valorará a posibilidade de prorrogar as axudas dirixidas a agroambiente, clima e agricultura ecolóxica. A Consellería lembra que para ampliar os apoios a vindeiros anos é preciso realizar unha modificación do PDR, redistribuíndo partidas que non fosen utilizadas.

“Polo tanto, a Xunta comprométese a abordar esta cuestión, dada a relevancia que ten para o sector, para compensar os custos asociados a métodos de produción máis respectuosos co ambiente e coa conservación da paisaxe. Os beneficiarios destas axudas son, na súa gran maioría, titulares de explotacións de vacún de leite e de carne que orientan a súa produción a prácticas gandeiras en extensivo e á conservación de razas gandeiras autóctonas que se atopan en perigo de extinción. Ademais, tamén se benefician destas subvencións os agricultores en ecolóxico”, expón a Administración en nota de prensa.

Medio Rural, por último, carga contra o que considera críticas “partidistas e intencionadas dalgún axente do sector nos últimos días”. A Consellería considera que estas críticas “só buscan facer política e causar desánimo no sector con informacións falsas e erradas”.