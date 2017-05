Factores de vulnerabilidade das ganderías ante o lobo

En Galicia, o lobo ten presenza en case todo o territorio. Calcúlase que operan na comunidade 90 mandas, que aglutinan entre 700 e 800 lobos. Os seus ataques sobre o gando danse a diario nalgún punto da comunidade, cunha media de arredor de catro baixas ó día. Ese escenario xera preocupación entre os gandeiros e obrígaos a plantearse como facer a súa gandería menos apetecible para o lobo.

Unha investigación desenvolta sobre 33 granxas de vacún de carne analizou cales son os principais factores de vulnerabilidade en rabaños manexados de xeito semiextensivo, en parcelas pechadas que se van rotando.

O 68% das perdas concéntrase en xatos de menos dun mes de vida

O traballo, realizado por Laura Lagos (Universidade de Santiago) nun área ubicada nos montes do centro da dorsal galega (Sobrado dos Monxes, Friol, etc.) analizou factores como as características do rabaño (raza, cohesión, presenza de cornos), a dimensión das parcelas, a presenza humana ou o hábitat (porcentaxe de bosque e pradarías).

Das 33 explotacións estudadas, que aglutinaban 1.182 vacas e 33 touros, houbo 16 con danos polo lobo. O 68% dos ataques concentrouse en xatos con menos dun mes, a maioría na primeira semana de vida dos animais.

Claves

Da análise das granxas con danos e das que non tiveron danos, o traballo concluíu unha serie de factores que reducen as probabilidades de eventos de depredación dos lobos:

– É recomendable ter o gando en parcelas de menos de 8 hectáreas. Canto maior sexa o tamaño das parcelas, máis risco de depredación, pois o rabaño está menos cohesionado e as vacas en parto tenden a afastarse do rabaño.

– As explotacións con vacas rubias teñen menos ataques. O 46% das perdas foi en granxas de rubia galega por un 86% das ganderías de outras razas. A raza que peor comportamento amosou foi a fleckvieh. No lado contrario, non tiveron ataques as 3 explotacións de rabaños de cachena, unha vaca caracterizada polos seus longos cornos.

As ganderías sen touros limusín teñen 18 veces máis probabilidades de sufrir un ataque

– O touro semella un factor clave. As ganderías sen touros limusín teñen 18 veces máis probabilidades de sufrir un ataque do lobo. Esta circunstancia lígase principalmente á menor porcentaxe de partos difíciles (distócicos) que se rexistran nas ganderías con touros limusín. Tamén hai diferenzas de agresividade na reacción dos touros ante un ataque. En granxas sen touros limusín, houbo un 75% de ataques, polo 30% que rexistraron as granxas con eles.

– Na primavera-verán, redúcense os ataques do lobo sobre o gando. Na área de investigación, nos montes do centro da dorsal galega, había no intre da investigación (ano 2008) arredor de 200 cabalos en extensivo nos montes. O traballo demostrou que os lobos aumentan os ataques na primavera sobre as greas de ‘bestas’ pola maior dispoñibilidade de poldros, en tanto reducen de xeito paralelo as accións sobre as ganderías de vacún.

Tamén hai unha relación entre a dispoñibilidade de corzo e xabarín e os ataques sobre o gando, polo que é probable que en áreas sen cabalos no monte pero con alta densidade de fauna salvaxe, como boa parte da provincia de Ourense, tamén haxa unha influencia da maior dispoñibilidade estacional de presas sobre os ataques ás ganderías.