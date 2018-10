Taller sobre “Descriptores positivos nos viños: Novos procesos de recoñecemento de atributos”

Data inicio: 25/10/2018

Data fin: 25/10/2018

Lugar: Centro sociocultural de Laias

A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia organiza o vindeiro 25 de outubro, un taller práctico sobre “Descriptores positivos nos viños: Novos procesos de recoñecemento de atributos”·.

Esta actividade desenvolverase no Centro Sociocultural de Laias (Casa do pobo), situado en A Lama nº1. Laias – Cenlle (Ourense), en xornada de tarde. No mesmo colaboran o Concello de Cenlle, a Fundación Juana de Vega, a Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) e o Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro.

As prazas dispoñibles son 40. O prazo de inscrición rematará o día 23 de outubro agás que se esgoten antes as prazas.