Robert Parker dá 97 puntos, a máxima puntuación de Galicia, a un viño de Ribeira Sacra

O pasado 30 de maio Luís Gutiérrez, o catador para España da publicación de Robert Parker, The Wine Advocate, visitou Ribeira Sacra para catar os viños acollidos á Denominación de Orixe e incluír os resultados na prestixiosa publicación norteamericana con repercusión a nivel mundial.

Neste sentido, destacan os 97 puntos que recibe Guímaro Capeliños Tinto 2014. Trátase dun coupage coa variedade Mencía como variedade principal (85%), completada con Caiño, Sousón, Garnacha e Brancellao. A uva procede de Finca Capeliños, unha leira propia con viñedos de practicamente 100 anos de idade plantados en socalcos sobre ladeiras cunha forte inclinación que chega ata o 50%, con solos de granito e lousa.

5 viños galegos distinguidos con 96 puntos

A lista dos viños que logran a máxima puntuación para The Wine Advocate complétase con outros cinco, todos eles da anada 2015, que acadan os 96 puntos. Trátase de “Forjas del Salnés Leirana Finca Genoveva” e “Forjas del Salnés Leirana Finca Genoveva Caíño”, ambos da DO Rías Baixas; “Sorte O Soro”, de Rafael Palacios, na D.O. Valdeorras, “El Pecado”, de Raúl Pérez, na D.O. Ribeira Sacra.

The Wine Advocate concede o máximo rango de puntuación, de 96 a 100 puntos, a “un viño sobresaliente de carácter profundo e complexo que mostra todos os atributos que se esperan dun viño clásico. Estes viños paga a pena buscalos, compralos e consumilos”, segundo Robert Parker.

É o terceiro ano que Luís Gutiérrez visita a D.O. Ribeira Sacra para catar os diferentes tipos de viños que se elaboran e ver a evolución que teñen.

As puntuacións adxudicadas este ano aos viños da D.O. Ribeira Sacra foron:

BODEGA VINO PUNTUACIÓN ADEGA ALGUEIRA S.L. ALGUEIRA MENCIA 89 ALGUEIRA ANADELIA BLANCO 93 ALGUEIRA CORTEZADA BLANCO 92 ALGUEIRA ESCALADA GODELLO 92 ALGUEIRA AMARAL CAIÑO 93+ ALGUEIRA RISCO MERENZAO 93 ALGUEIRA CASTAGAIA SOUSÓN 90 ALGUEIRA CARRAVEL TINTO BARRICA 93 ALGUIERA HOMENAJE MENCIA BARRICA 95 ALGUEIRA PIZARRA TINTO BARRICA 93+ ADEGA DOS TABOADA S.L.U. FEDELLOS DO COUTO CONASBRANCAS BLANCO 2015 92 FEDELLOS DO COUTO CORTEZADA TINTO 2015 93+ FEDELLOS DO COUTO LOMBA DOS ARES TINTO 2015 93 ADEGA PONTE DA BOGA S.L. A PONTE DA BOGA ALBARIÑO 90 G PONTE DA BOGA GODELLO 89 P PONTE DA BOGA MENCIA 88 BANCALES OLVIDADOS MENCIA 90 CAPRICHO 2015 90 EXPRESIÓN HISTÓRICA 89 P PONTE DA BOGA MENCIA 2015 89 PORTO DE LOBOS 88 CAPRICHO 2008 92 LICIS 91 ADEGAS MOURE S.A. ABADIA DA COVA TINTO 88 ABADIA DA COVA BLANCO 86 ABADIA DA COVA BLANCO BARRICA 85 ABADIA DA COVA 1124 88 A ROSA DO VIÑO 90 ABADIA DA COVA TINTO BARRICA 89 ATRIUM VITIS S.L. PACIO DE DONAS BLANCO 90 QUINTA TOUCEDO ALBARIÑO 91 QUINTA TOUCEDO TINTO BARRICA 88 QUINTA TOUCEDO MENCIA 89 CASA MOREIRAS S.L. ADRÁS MENCIA 90 DOMINO DO BIBEI S.L. LAPOLA BLANCO 2015 91+ DOMINIO DO BIBEI TINTO 2014 94 LACIMA TINTO 2013 92+ LALAMA TINTO 2013 93 LAPENA BLANCO 2012 92 ENVÍNATE S.L. LOUSAS PARCELA CAMIÑO NOVO TINTO 2015 94+ LOUSAS PARCELA SEOANE TINTO 2015 93 LOUSAS VIÑA DE ALDEA 93+ KARMA DO SIL S.L. CASTRO CANDAZ TINTO 2015 91 CASTRO CANDAZ A BOCA DO DEMO TINTO 2015 95 CASTRO CANDAZ FINCA EL CURVADO TINTO 2015 92+ PÉREZ RODRÍGUEZ, ÓSCAR NAZ TINTO 2016 90 PUMAR RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA SAN MAMED TINTO 2015 87 VERTIXE TINTO 2015 91 SAN MAMED TRADICIÓN 90+ RODRÍGUEZ PÉREZ, PEDRO MANUEL GUIMARO TINTO 2016 92 GUIMARO BLANCO 2016 92+ GUIMARO CEPAS VIEJAS BLANCO 2015 93 GUIMARO CAPELIÑOS TINTO 2015 95+ GUIMARO POMBEIRAS TINTO 2015 95 GUIMARO CAPELIÑOS TINTO 2014 97 GUIMARO MEIXEMAN TINTO 2014 94 GUIMARO POMBEIRAS TINTO 2014 94+ RONSEL DO SIL S.L. OURIVE DONA BRANCA 2015 90 OURIVE GODELLO 2015 88 VEL’UVEYRA GODELLO 2015 88 VEL’UVEYRA MENCÍA 2015 89 ARPEGIO MENCIA 2014 89 TOLO DO XISTO S.L. TOLO DO XISTO MENCIA 2015 88

