A DO Rías Baixas expándese no Val do Ulla

A subzona do val do río Ulla está a acoller algunhas das plantacións de viñedo máis grandes da Denominación de Orixe Rías Baixas. Así, grandes adegas como Altos de Toroña ou Reitoral do Umia, pero tamén outras como Pazo de Ximonde, están a adquirir terreo e realizando plantacións de viñedo que só para este ano 2019 roldan as 100 hectáreas.

Desde maio do ano 2000, a subzona Ribeira do Ulla forma parte de Rías Baixas, abranguendo distintas parroquias dos municipios de Vedra, Padrón, Teo, Boqueixón, Touro, A Estrada, Silleda e Vila de Cruces. A evolución desde entón foi fulgurante: de 394.438 quilogramos de uva amparados no ano 2005 a 1.554.177 quilogramos na pasada vendima. E aínda que é certo que é unha cifra modesta dentro do conxunto d a Denominación de Orixe Rías Baixas -38 milones de quilos de uva na colleita 2018- sen embargo é a subzona que máis medra dentro da DO e con mellores previsións de expansión nos vindeiros anos. Proba delo é que triplicou a súa produción de uva desde 2008 mentres que no conxunto de Ría Baixas duplicouse no mesmo período.

Segundo os datos de 2018 na subzona Ribeira do Ulla están amparados 184,8 hectáreas de viñedo pola DO Rías Baixas, pero a previsión é que nos próximos 3 anos se duplique esta superficie. “Esta subzona tivo un crecemento sostido desde os seus comezos, con vocación produtiva cuxa uva se destina a adegas fundamentalmente do Salnés. Por suposto, aínda ten potencial de crecemento e a área acollida ten vocación de expansión”, destacan desde o Consello Regulador.

Antonio Muñoz (Reitoral do Umia): “Temos previsto plantar unas 100 hectáreas de viñedo nesta subzona”

Entre as grandes adegas que están a realizar plantacións están Altos de Toroña, cunhas 50 hectáreas en Vedra, ou Reitoral do Umia que ten previsto plantar unhas 100 hectáreas en leste mesmo concello coruñés. “Aquirimos unhas 70 hectáras de terreo e o noso proxecto é chegar a 100 hectáreas plantadas nos próximos 4 ou 5 anos. Este ano plantamos 19 hectáras, todas da variedade albariño, e temos 15 hectáreas máis preparadas para plantar este inverno”, asegura Antonio Muñoz González, director técnico de Vinos y Bodegas Gallegas, grupo propietario de Reitoral do Umia.

¿E cales son as razóns que están a levar ás adegas a apostar por esta subzona da Denominación de Orixe Rías Baixas? “A uva das Ribeiras do Ulla ten unha maduración máis serodia e un equilibrio moi interesante entre alcol e acidez. Ademais, nesta subzona non hai xeadas tardías, os chans son profundos e arxilosos e, moi importante, os terreos teñen concentración parcelaria, co que é moito máis fácil negociar cos propietarios e realizar plantacións modernas e cunha superficie que resulte rendible”, recoñece Antonio Muñoz. Unha situación que non adoita darse no resto das subzonas da DO, onde o minifundio e a competencia cos usos urbanísticos do terreo encarece moito o prezo das parcelas.

Produción amparada na subzona Ribeira do Ulla (kg):

SUBZONA 2005 2006 2007 2008 2009 RIBEIRA DO ULLA 394.438 kg 542.587 443.292 582.997 556.434

SUBZONA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RIBEIRA DO ULLA 1.072.899 1.441.773 690.323 1.217.077 781.427 1.160.856 1.159.138 1.310.548 1.554.177

Superficie amparada (hectáreas):

SUBZONA 2005 2006 2007 2008 2009 RIBEIRA DO ULLA 78.2 96.53 114.76 125.33 133.19