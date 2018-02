Requisitos legais para exportar viños e outras bebidas alcohólicas a Estados Unidos

Estados Unidos é xa o primeiro consumidor de viño do mundo e ocupa igualmente a primeira posición como primeiro importador. Cada vez son máis as adegas españolas que venden no país norteamericano.

Consciente desta importancia , o Instituto de Comercio Exterior (ICEX) publicou recentemente un documento que resume a lexislación, tanto federal como estatal, sobre importación de viños e outras bebidas alcohólicas en Estados Unidos. O documento, elaborado pola Oficina Económica e Comercial de España en Washington D.C , proporciona información práctica sobre regulacións de etiquetaxe, sanitarias, aduaneiras, réxime de comercialización estatal e o tratamento das mostras para degustación.

Velaquí un resumo coas claves para exportar viño a Estado Unidos:

1. Lexislación federal sobre bebidas alcohólicas:

A principal disposición federal sobre bebidas alcohólicas, é o Federal Alcol Administration Act e as súas regulacións de desenvolvemento, contidas no Título 27 do Code of Federal Regulations (CFR): http://www.ecfr.gov/2

O Alcol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) é a axencia federal que vela polo cumprimento do disposto no citado 27CFR, para o caso de bebidas con gradación alcohólica superior a 7% en volume. Tamén ten competencia no control de cervexas. Pola súa banda, as bebidas con gradación inferior ao 7% en volume (fóra das cervexas) están reguladas por O.S. Food and Drug Administration (FDA).

TTB publica na súa páxina web os textos lexislativos de aplicación a bebidas alcohólicas, xunto con outra información de utilidade, organizada por temas (permisos, taxas, etiquetas, formularios…).

Recoméndase, especialmente a aqueles que se vaian a iniciar na exportación de bebidas alcohólicas a EEUU, visitar esta páxina: http://www.ttb.gov Pode contactar con TTB vía telefónica ao 202-453-2271.

2. Obrigación de contar cun importador autorizado:

Para exportar bebidas alcohólicas a EEUU, é obrigatorio e ineludible contar cun importador autorizado pola administración (TTB) para exercer como tal.

O importador debe obrigatoriamente contar co permiso básico ou Importer´s Basic Permit3, licenzas estatais e federais para o exercicio das súas actividades e das súas obrigacións tributarias. Ao importador autorizado correspóndelle obter o chamado certificado de aprobación de etiqueta (COLA).

Por último, indicar que a licenza de importador autorizado que outorga o TTB, é de carácter federal e por tanto válido para importar en todo o territorio da EE.UU. Con todo na práctica a maioría de importadores adoitan actuar nun ámbito que se limita a un ou varios estados, sobre os que teñen un gran coñecemento e control local.

TTB publica na súa web a relación de importadores autorizados, Alcol Importer Permit Lists: http://www.ttb.gov/foia/frl.shtml

Por último, e dado que esta é unha cuestión que sempre suscita moitas dúbidas, indicar que o importador autorizado, estao para importar, pero non poderá distribuír nin vender directamente.

3. Certificado de aprobación da etiqueta (COLA):

Toda bebida alcohólica que se vaia a exportar a EEUU deberá obter con carácter previo á exportación o chamado Certificate of Label Approval (COLA).

Este certificado débeo solicitar o importador, antes da importación, e emíteo o TTB. Máis información en: http://www.ttb.gov/labeling/index.shtml

As etiquetas adheridas ás botellas de bebidas espirituosas, viños ou bebidas de cebada importadas deberán incluír os correspondentes certificados de aprobación de etiquetas emitidos e deberá presentarse unha copia do mesmo ante a aduana, no momento da importación.

4. Contido da etiqueta:

O contido das etiquetas de bebidas alcohólicas debe axustarse ao establecido na regulación. No caso de viños importados en botellas e outros colectores, estes deberán ser empaquetados, rotulados e etiquetaxes en inglés conforme o establecido nas regulacións contidas no Título 27, Capítulo 1, parte 4 do CFR

– Lexislación etiquetaxe: http://www.ttb.gov/labeling/laws_and_regs.shtml

– Etiquetaxe de viños: http://www.ttb.gov/pdf/brochures/p51901.pdf

5. Requisitos de composición:

O apartado 4.21 do Título 27 (27 CFR 4.21) do Code of Federal Regulations (CFR) relativo a estándar de identidade do viño, establece algúns requisitos que se refiren a límites permitidos de sulfitos, acidez volátil e grao alcohólico segundo tipo de viños.

Así mesmo FDA autoriza un contido máximo de metanol en viño do 0,1% e un contido de chumbo inferior ás 300 partes por mil millóns (300ppmm).

Existe á súa vez unha recomendación por parte de FDA acerca dos contidos en viño de carbamato de etilo (uretano).

6. A distribución de bebidas alcohólicas: estados controlados e non controlados

Dentro de EEUU, existen diferentes modelos ou réximes comerciais que afectan á distribución, segundo os estados. Con todo todos eles teñen en común a existencia dun sistema de distribución que se coñece co nome de Sistema do Tres Gradues ou Three Tier System. É un sistema de distribución propio de EE.UU. que establece tres niveles ou axentes polos que obrigatoria e ineludiblemente ha de pasar o produto para chegar desde a adega ao consumidor.

Este tres niveles son os seguintes:

a) Produtor ou importador (este último é o caso de viños importados)

b) Distribuidores (distributors ou wholesalers)

c) Comerciante polo miúdo (retailers).

Cada unha destas figuras independentes ten os seus labores, obrigacións, dereitos e réxime de licenzas claramente definidos, aínda que o funcionamento específico do Three-Tier System pode variar dun a outro estado, podéndose distinguir dous grandes grupos:

A) Estados Controlados ou con monopolio:

Son 18 estados controlados ou con monopolio (Alabama, Idaho, Iowa, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oregón, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia e Wyoming).

Neles, o estado participa en maior ou menor medida na distribución de bebidas alcohólicas adoptando diferentes fórmulas segundo os casos. Por exemplo, en certos estados, a venda de alcol realízase a través de establecementos do propio estado (Liquor State Stores). Noutros é o estado o que actúa como distribuidor. Calquera importador que queira distribuír os seus viños debe sempre contactar coas entidades administrativas que controlan este monopolio nos diferentes estados para coñecer o réxime de funcionamento en cada estado. Lémbrase que os importadores non están autorizados a distribuír nin vender bebidas.

B) Estados non Controlados ou Estados con Licenzas:

Tamén se aplica o xa comentado Three Tier System. Neles, a participación da administración limítase á concesión de licenzas, control fiscal e de cumprimento da lei no mercado do viño, sen participar de maneira directa na cadea de distribución como si ocorre nos estados controlados. Neste caso, o importador, tamén deberá acudir aos distribuidores con licenza para facer chegar a bebida ao mercado.

Á parte de cuestións relacionadas coa distribución de bebidas alcohólicas, os Estados tamén teñen competencia para regular numerosos aspectos relacionados co comercio e consumo das bebidas alcohólicas, por exemplo, os contratos de representación, a publicidade, os rexistros de marcas, os actos de promoción (degustacións), e outra serie de aspectos relacionados coas bebidas alcohólicas.

Na seguinte ligazón pódese atopar o directorio que agrupa as direccións e páxinas web de todos as Administracións estatais, responsables dos produtos alcohólicos para o consumo: http://www.ttb.gov/wine/state-ABC.shtml

En moitas das páxinas que aparecen neste directorio, pode atoparse a correspondente lexislación estatal relativa ás bebidas alcohólicas.