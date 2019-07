Premiados nas Catas de viño e licores de Galicia

Boqueixón acolleu o acto de entrega de premios da XXXI Cata de viños de Galicia, a XXI Cata de augardentes de Galicia e a VIII Cata de licores tradicionais. Na xornada, celebrada na tarde de onte, participou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, e os conselleiros de Medio Rural, José González; de Economía, Francisco Conde, e de Cultura, Román Rodríguez.

Recollemos, a continuación, a listaxe dos premiados:

– Acio de ouro mellor viño tinto de Galicia: Menciño (Bodega Cooperativa Jesús Nazareno. DO Valdeorras)

– Acio de ouro mellor viño branco de Galicia: Arbastrum (Bodegas Eidosela. S.C.G. DO Rías Baixas).

DO Ribeiro

– Acio de ouro branco: Fincateira. Manuel Formigo de la Fuente

– Acio de prata branco: Eduardo Bravo. José González Álvarez.

– Acio de bronce branco: Finca Viñoa. Bodegas y Viñedos Pazo de Casanova S. L.

DO Valdeorras

– Acio de ouro tinto: Joaquín Rebolledo. Bodegas Joaquín Rebolledo. S. A.

– Acio de ouro branco: Godeval. Bodegas Godeval S. L.

DO Rías Baixas

– Acio de ouro branco: Señorío do Rubiós, Albariño. Señorío de Rubiós.

– Acio de prata branco: Mar de Frades. Mar de Frades S. L.

– Acio de bronce branco: Valtea. Vilarvín, S.L.

DO Ribeira Sacra

– Acio de ouro tinto: Casa Moreiras. Casa Moreiras S. L.

DO Monterrei

– Acio de ouro tinto: Pazo de Mariñán. Pazo Blanco Nuñez (Adega Tapias- Mariñán).

– Acio de ouro branco: Mara Martín. Elaborado por Bodegas do Cigarrón para Bodegas Martín Códax. SAU

I.X.P. Viños da Terra

– Acio de ouro: Terras Mancas. Adega Terras Mancas S.L. IXP Val do Miño-Ourense

Viños de colleteiro e pequenas adegas

– Acio de ouro tinto: Stibadia. Bodegas Tabú S.L.N.E (DO Monterrei).

– Acio de ouro branco: Canción de Elisa. Adega Dona Elisa S.L. (DO Ribeiro).

Viños de elaboracións con madeira

– Acio de ouro tinto:12 Adega Vella Barrica. Jorge Feijoo González. (DO Ribeira Sacra).

– Acio de prata tinto: Ladairo Barrica. Bodegas Ladairo S.L. (DO Monterrei).

– Acio de ouro branco: Ramón do Casar Nobre. Ramón do Casar. (DO Ribeiro).

– Acio de prata branco: Elixir de Gandarela Barrica. Manuel Penedo Estévez. (DO Ribeiro).

Viños de colleitas anteriores

– Acio de ouro tinto: Alma de Autor, Mencía e Araúxa 2016. Adega Pazo das Tapias S.L. (DO Monterrei).

– Acio de ouro branco: Finca Garabelos, Albariño 2017. Notas Frutales de Albariño S.L.U. (DO Rías Baixas).

– Acio de prata branco: Galván 2017. Bodegas Alba-Albar S.L. (DO Monterrei).

– Acio de bronce branco: Alter 2017. Priorato de Razamonde S.L. (DO Ribeiro).

Viños Ecolóxicos

– Acio de Ouro: Abadía da Cova. Adegas Moure S.A. (DO Ribeira Sacra).

Viños Espumosos

– Acio de Ouro: Feitizo da Noite. Bodegas Pablo Padín. S.L. (DO Rías Baixas)

I.X.P. Augardente de Galicia

– Pote de ouro: Vedra del Ulla. Aguardientes de Galicia S.A.

– Pote de prata: Pazo de Señoráns. Pazo de Señoráns, S.L.U.

– Pote de bronce: Fonte Frade. Pazo de Valdomiño S.A.

I.X.P. Licor Café de Galicia

– Pote de ouro: Terras de Lantaño. Viña Cartín. S.L.

– Pote de prata: Pazo Valdomiño. Pazo Valdomiño S.A.

I.X.P. Licor de Herbas de Galicia

– Pote de ouro: Pazo. Viña Costeira S.C.G.

– Pote de prata: Quenza. Custom Drinks S.L.U.

– Pote de bronce: Segrel. Bodegas Pablo Padín. S.L.