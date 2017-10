Polémica entre Unións Agrarias e o novo presidente da DO Valdeorras

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras segue mantendo o enfrontamento entre diversas faccións que padeceu durante os últimos anos; en concreto, entre o sindicato Unións Agrarias, principal apoio do anterior presidente, Francisco García, e o novo presidente, José Luis García Pando, que saíu elixido o pasado mes de xullo co apoio das adegas, do Sindicato Labrego e de Viticultores Independentes de Valdeorras.

O último episodio foi a denuncia penal presentada este luns polo sindicato Unións Agrarias contra García Pando pola súa xestión no ano 2014, e tamén contra Vicente Solarat, polo seu papel como máximo mandatario do Consello Regulador no ano 2015. O sindicato, que xa impugnou as últimas eleccións, acúsaos, así como ao director técnico e á secretaria, das irregularidades nas auditorías, que segundo Unións, detectaron falta de facturas e de xustificación de 35.000 euros e de inflar o custo da páxina web, pola que se pagou 125.000 euros.

Igualmente, Unións denuncia descontrol respecto ás altas e baixas de viticultores asociados, e cuestiona os resultados da vendima 2017 na Denominación de Orixe Valdeorras. Por todo isto, reclama que a Xunta nomee unha xestora que dirixa o Consello Regulador.

García Pando subliña que foi elixido democráticamente pola maioría de membros do pleno e acusa a Unións de crear “bronca permanentemente”

Pola súa parte, José Luis García Pando, reitera a súa vontade de “gobernar o organismo dun xeito inclusivo, coas achegas de todos os membros do Pleno, e alonxado do espírito de confrontación e de permanente bronca que imperou na entidade no último ano e medio”.

“Imos intentar cumprir a encarga da conselleira do Medio Rural, quen publicamente nos pediu, durante a súa participación na última Feira do Viño da comarca, que se fale sempre da D.O. de Valdeorras en positivo, e xamais en negativo”, asegura.

Neste sentido, o presidente do Consello Regulador lamenta as críticas de Unións Agrarias, que cuestionou a súa lexitimidade no cargo e sinala que “non estou imputado en ningunha causa xudicial, como o sindicato pretende facer crer á opinión pública. Ao respecto da denuncia penal contra a súa persoa e o persoal do Consello Regulador, García Pando sinalou que chegado o momento se defenderá conforme a dereito en sede xudicial, se fora o caso, “das medias verdades desprendidas dunha auditoría feita baixo encarga”.

García Pando: “Unións fai un fraco favor ao sector vitivinícola da comarca”

García Pando lembra que a maioría dos vogais do Pleno avalaron a súa investidura como presidente do Consello Regulador e rexeita a falta de espírito democrático do sindicato ao pedir que se nomee un equipo de goberno alternativo ao que el encabeza.

Ademais, lamenta a desconfianza do sindicato en relación á cantidade de uva recollida este ano. “Se a caída da produción non foi tan acusada na zona, como inicialmente se preveu logo das xeadas de abril, foi grazas ao inxente esforzo dos nosos viticultores e adegueiros”, considera García Pando, quen cre que UUAA “fai un fraco favor ao sector vitivinícola da comarca cando insinúa falsidades sobre a cantidade de uva recollida”.