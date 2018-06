Monterrei réndelle homenaxe aos seus 25 anos de historia

Homenaxeados no 25 aniversario da DO Monterrei, con autoridades.

Máis de 250 persoas entre adegueiros, viticultores e profesionais do sector déronse cita no Castelo de Monterrei para celebrar que a Denominación de Orixe (D.O) Monterrei cumpre este ano o seu cuarto de século de andaina. Fixérono nun acto que tamén serviu para dar comezo a unha nova etapa na que esta D.O quere apostar pola profesionalización, a formación e a innovación, pero sobre todo, “pola terra e pola xente que a traballa na busca e a defensa da máxima calidade para os seus viños”, segundo expuxo no evento a presidenta da D.O Monterrei, Lara Da Silva.

O Consello Regulador da DO aproveitou a conmemoración para renderlle unha homenaxe a tres persoas do sector vitivinícola de Monterrei, un viticultor, un adegueiro e un técnico, que representan ao conxunto da denominación. Son todos eles profesionais que a presidenta da denominación de orixe cualficou de “mestres con maiúsculas dos viños de Monterrei, dos que seguimos aprendendo día a día”.

Os homenaxeados foron o catador Juan Ramón Fuentes Lorenzo, o viticultor Felisindo Prieto Arcos e a Adega Ladairo. Fuentes é membro do Panel Oficial de Cata do Consello Regulador desde a súa creación, hai 25 anos, medrando como profesional ao tempo que medraba a calidade e recoñecemento dos viños de Monterrei.

Pola súa parte Felisindo Prieto representa a historia viva da viticultura de Monterrei, con máis de 30 anos traballando as súas vides de Godello, Treixadura e Mencía, que foi adaptando ás novas esixencias do mercado actual.

O último dos homenaxeados foi a Adega Ladairo, fundada o mesmo ano en que se crea oficialmente a Denominación de Orixe Monterrei, no 1993. A homenaxe foi especialmente para o seu fundador, José Luís Vaz Vilela, falecido o ano pasado, como impulsor da denominación de orixe e un dos pioneiros na produción de viños brancos e tintos de Monterrei de calidade. José Luís Vaz creu desde o principio na calidade destes viños e o seu amor pola viña e por Monterrei segue presente en Ladairo.

A todos eles se lles rende unha sentida homenaxe nun acto no que tamén houbo espazo para recoñecer o traballo dos predecesores de Lara da Silva no seu cargo, “homes e mulleres incansables que deixaron a pel en situar a Monterrei no mapa internacional dos viños”, tal e como asegurou a actual presidenta: Emilio Rodríguez Fernández, Bernabé Jiménez Gómez, Nicanor Payo Boo, Antonio Ángel Méndez Atanes, Asunción Rodríguez Zarraquiños e José Antonio Da Silva Pereira.

O acto contou coa participación da conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, da directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias, Belén do Campo, e dos alcaldes dos concellos nos que se estende a D.O. Monterrei.

A Denominación de Orixe Monterrei, en datos

A Denominación de Orixe Monterrei suma 26 adegas, 426 viticultores e 566 hectáreas situadas ao sur da provincia de Ourense, nun territorio lindeiro con Portugal que abarca os concellos de Castrelo do Val, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín e Vilardevós. A DO creouse no ano 1993 e é a máis nova de Galicia, aínda que como lembran desde o Consello Regulador, a historia vitícola de Monterrei suma máis de 2.000 anos de historia, como demostran os lagares rupestres recuperados no territorio da denominación.