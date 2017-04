Monterrei recibe a visita de 65 importadores de 20 países

O encontro enmarcouse nas actividades do salón Vinis Terrae, que se desenvolveu en Expourense

A denominación de orixe Monterrei recibiu a visita de 65 importadores e distribuidores de viño de 20 países, que se achegaron ó territorio da D.O. para coñecer as súas especificidades, así como os viños blancos e tintos que elabora.

A visita enmárcase dentro das actividades do salón Vinis Terrae, adicado ós viños e licores galegos, que se desenvolveu en Expourense. Os importadores foron recibidos polo presidente do Consello Regulador, José Antonio da Silva, que os acompañou ata o viñedo máis grande de Galicia, ubicado en Vilardevós, co obxectivo de que coñecesen o manexo que alí se practica. A continuación, visitouse a adega Alba Al-Bar, onde coñeceron o proceso de elaboración dos viños brancos e tintos. A xornada rematou cunha cea en Verín.

“Trátase dunha boa iniciativa que pemite que os importadores e distribuidores de diferentes zonas do mundo poidan coñecer os nosos viños”, destaca o presidente da denominación. Entre os profesionais que visitaron Monterrei, habíaos de Canadá, Estados Unidos, Mexico, Panamá, Colombia, Brasil, Bélxica ou Dinamarca.