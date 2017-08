Mantense a normativa que regulará a vendima en Rías Baixas

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas remitiu a viticultores e adegueiros as normas que rexerán a campaña de vendima e que foron aprobadas no Pleno do pasado 9 de xuño. Desde a Denominación insisten na necesidade de colaborar todo o necesario para que a recollida da uva se desenvolva con normalidade e sempre prestando a máxima atención ao coidado da uva, o que redundará na calidade dos viños e en que sigan sendo competitivos nuns mercados cada vez máis esixentes.

A normativa de vendima mantense con respecto ao ano anterior no cumprimento da EN-UNE-17065-. Dita norma de calidade, no caso das adegas, “implica a revisión dos sistemas de autocontrol durante a vendima, todo iso de fronte ao cumprimento dos requisitos marcados no Regulamento, Manual de Calidade e Prego de condicións. Desta maneira, en caso de detectar algún incumprimento (Non conformidade), ao finalizar a vendima, o Órgano de Control e Certificación emitirá un informe definitivo, que será remitido á adega para a súa corrección”, reza o escrito.

Do mesmo xeito, os viticultores recibirán un Informe de validación de colleita, que dará amparo á súa produción e servirá como xustificante das entregas de uva. O devandito documento remitirase antes do 20 de novembro.

Os viticultores e adegas remitirán a información a través da plataforma dixital

No caso dos viticultores, o Consello Regulador recomenda a familiarización co uso da plataforma dixital, só accesible aos asociados, onde poden consultar ou imprimir todos os datos relacionados coa súa actividade, así como a normativa da Denominación de Orixe que se atopa en vigor. Neste sentido, anuncian que o próximo ano a web converterase no punto de referencia para a publicación de anuncios ou informacións de interese para o viticultor.

Dita plataforma tamén conta cun sistema de comunicación específico no que as adegas dan conta, en tempo real, das entregas de uva en vendima. Un sistema que xa funcionou a pleno rendemento nas pasadas vendimas.

Finalmente, infórmase os viticultores sobre a publicación do Real decreto 772/2017 polo que se regula o potencial vitícola. Nel especifícase como o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente procederá coa concesión de autorizacións administrativas para novas plantacións de viñedo.