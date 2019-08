Listaxe dos mellores augardentes e licores de Galicia

A Asociación de Sumilleres de Galicia Gallaecia deu a coñecer o veredicto da súa cata de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia deste ano. Das 61 referencias presentadas a este certame anual, un total de 21 recibirán tras o verán as Distincións Gallaecia 2019.

A valoración dos destilados presentados a concurso desenvolveuse o pasado 22 de xullo nas instalacións da aula do Club Servino, na Coruña. Un total de 11 catadores -10 do propio panel de cata de Gallaecia e un externo, o director técnico do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribera del Duero, Alberto Tobes- encargáronse de valorar as mostras.

O presidente da asociación Gallaecia, Aurelio Vázquez, destacou a “altísima calidade de todos os destilados presentados. As Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia están a incrementar notablemente a súa calidade. Parece que xa empezan a deixar de ser un subproducto vinícola, a diferenza de anos precedentes, e todo isto pasa por seguir apostando pola calidade do produto”, asegurou.

Destilados premiados

Desagregados por Indicación Xeográfica (IX) e tipo de produto, as Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia que recibirán as Distincións Gallaecia 2019 son os seguintes:

1) IG Orujo de Galicia (24 referencias presentadas a concurso)

a) Orujo de Galicia (21)

-Bocabajo, de Adegas Castrobrey

-Fonte do Frade, de Pazo Valdomiño

-Pazo de Mince, de Dismark Products

-Pazo de Señoráns, de Bodegas Pazo de Señoráns

-Pazo de Valdomiño, de Pazo de Valdomiño

-Segrel, de Bodegas Pablo Padín

b) Orujo de Galicia envellecido (3)

-Cebeiro Envejecida, de Bodegas Pablo García Cebeiro

-Fillaboa, de Bodegas Fillaboa

2) IG Augardente de Herbas de Galicia (1 referencia a concurso)

-Pazo de Señoráns, de Bodegas Pazo de Señoráns

3) IG Licor de Herbas de Galicia (18 mostras)

-Bocabajo, de Adegas Castrobrey

-Felipe Saavedra, de Nor-Ibérica de Bebidas

-Marqués de Marialva, de Nor-Ibérica de Bebidas

-Porta do Miño, de Bodegas Terras Gauda

-Quenza, de Customdrinks

-Terras de Lantaño, de Bodegas Viña Cartín

4) IG Licor Café de Galicia (18 mostras)

-Abadía da Cova, de Adegas Moure

-Bacabajo, de Adegas Castrobrey

-Fonte do Frade, de Pazo de Valdomiño

-Pazo, de Bodegas Viña Costeira

-Pazo de Galegos, de Bodegas Pablo García Cebeiro

-Ximonde, de Aguardientes de Galicia

O Concurso Distincións Gallaecia, organizado pola asociación de catadoras do mesmo nome, cumpre a súa vixésima primeira edición. Ademais das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia, tamén valoran mostras de viños do cinco Denominacións de Orixe da comunidade autónoma. Os recoñecementos entregaranse tras o verán.

A Asociación de Sumilleres de Galicia Gallaecia está integrada por máis de cen catadores do catro provincias galegas. Unha das principais accións que desenvolve é, precisamente, este concurso que cada vez conta con maior número de mostras participantes.