Lista de beneficiarios das axudas da Xunta para reimplantación e reconversión de viñedos

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes a relación de beneficiarios das axudas que convoca a Consellería do Medio Rural aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia. En total son 59 viticultores os que recibirán preto de 670.000 euros para desenvolver accións que permitan reordenar e mellorar a produción vinícola galega.

A superficie de viñedo na que se vai actuar grazas a estas subvencións é de 73,33 hectáreas. Por provincias, unha vez máis, a maior parte corresponde a Ourense, con 42 beneficiarios e 36,3 hectáreas. Séguelle Pontevedra, con 32,2 hectáreas e 14 perceptores. Na Coruña rexístranse 4,9 hectáreas e 3 expedientes aprobados e en Lugo, desta vez, non houbo beneficiarios. Por zonas vitícolas, o maior número de beneficiarios corresponde á denominación de orixe Valdeorras (24), seguida de Rías Baixas (17), Monterrei (9), Ribeiro (8) e Ribeira Sacra (1).

Os principais obxectivos destas axudas son levar a cabo reaxustes estruturais que fagan diminuír os sobrecustos de produción das explotacións vitícolas de Galicia, onde predomina o minifundio.

Ademais, conséguese a mellora das técnicas de xestión das viñas e reconversións varietais para optimizar a súa orientación ao mercado, adaptando as producións á demanda, á vez que se preservan as variedades viníferas autóctonas de Galicia.

Solicitudes aprobadas das axudas aos plans de reestruturación e reconversión

da viña en Galicia da convocatoria de 2018

Persoa beneficiaria Plan Sup. (ha) Investimento (€) Subv.** 50 % inv.(€) c.p.i.***

(€) Total axuda (€) Anticipo ****

(€) A.Y.S.V. Menasa, S.L. Individual 1,2316 16.867,81 8.433,91 0,00 8.433,91 0,00 Adega Alán, S.A.T. Valdeorras-2018 1,2605 15.863,57 7.931,79 3.597,76 11.529,55 0,00 Adega Dona Elisa, S.L. Pequenos Viticultores IX 0,2900 5.478,52 2.739,26 943,95 3.683,21 0,00 Agrogalir, S.L. Individual 5,3304 89.716,77 44.858,39 0,00 44.858,39 0,00 Agroser Ulla, S.L. Agrotécnicas Rías Baixas 0,8328 13.407,12 6.703,56 0,00 6.703,56 0,00 Agrovitis, C.B. Individual 1,5667 17.225,48 8.612,74 1.511,62 10.124,36 0,00 Arias González, Silverio Asociación Agraria de Galicia 0,4640 6.701,59 3.350,80 1.510,32 4.861,12 0,00 Bocaleón Ibérica, S.L. Agrotécnicas Rías Baixas 2,9788 54.409,75 27.204,88 0,00 27.204,88 0,00 Bodega González Byass Jerez, S.L.U. Agrotécnicas Rías Baixas 0,8187 17.967,41 8.983,71 0,00 8.983,71 0,00 Bodegas Alba Al-Bar, S.L. Pequenos Viticultores IX 0,1524 2.961,69 1.480,85 0,00 1.480,85 0,00 Bodegas Campante, S.A. Pequenos Viticultores IX 5,0000 76.640,96 38.320,48 0,00 38.320,48 0,00 Bodegas Godeval, S.L. Individual 1,4596 37.517,45 18.758,73 0,00 18.758,73 0,00 Bodegas Ramón Bilbao, S.A. Agrotécnicas Rías Baixas 5,0119 92.484,35 46.242,18 0,00 46.242,18 0,00 Bodegas Terras Gauda, S.A. Agrotécnicas Rías Baixas 5,5434 66.231,77 33.115,89 18.043,78 51.159,67 0,00 Boo Paradela, José Fernando Pequenos Viticultores IX 1,1890 18.536,51 9.268,26 3.870,20 13.138,46 6.569,23 Cabaco Mariño, Alberto Individual 0,9802 15.777,95 7.888,98 0,00 7.888,98 0,00 Comp. de Vinos Telmo Rodríguez, S.L. Individual 0,5000 1.800,00 900,00 813,75 1.713,75 0,00 Delgado Núñez, Eugenio Asociación Agraria de Galicia 0,5917 9.196,59 4.598,30 1.925,98 6.524,28 0,00 Envinate, S.L. Asociación Agraria de Galicia 0,5023 6.868,93 3.434,47 1.635,00 5.069,47 0,00 Fernández Prieto, Benito Valdeorras-2018 0,1855 2.095,85 1.047,93 603,80 1.651,73 0,00 Fernández Trincado, Francisco Manuel Valdeorras-2018 0,1261 3.911,03 1.955,52 410,45 2.365,97 0,00 Formigo de la Fuente, Manuel Pequenos Viticultores IX 0,5272 14.184,02 7.092,01 1.716,05 8.808,06 0,00 Gestión Integral de Viñedos, S.L. Individual 0,2845 5.701,43 2.850,72 0,00 2.850,72 0,00 Gómez Rivera, Lucinda Asociación Agraria de Galicia 0,1665 2.578,22 1.289,11 541,96 1.831,07 0,00 Gómez Vázquez, Alberto Pequenos Viticultores X 0,1764 3.451,00 1.725,50 574,18 2.299,68 0,00 González López, Rosario Gloria Valdeorras-2018 0,5989 9.794,10 4.897,05 1.949,42 6.846,47 0,00 González Martínez, David Valdeorras-2018 0,3613 4.990,85 2.495,43 1.176,02 3.671,45 0,00 González Vázquez, Ángel Pequenos Viticultores X 1,5268 37.119,28 18.559,64 4.583,70 23.143,34 0,00 Guerra Calvelo, Arcadio Jaime Agrotécnicas Rías Baixas 1,0480 10.641,52 5.320,76 0,00 5.320,76 0,00 Guitián y Álvarez, S.C. Valdeorras-2018 1,5715 25.073,47 12.536,74 1.146,66 13.683,40 0,00 Lagar de Fornelos, S.A. Agrotécnicas Rías Baixas 12,8946 156.496,35 78.248,18 26.931,54 105.179,72 0,00 Lorenzo Pérez, Ismael Viña Vide Viño 2018 0,4788 9.111,57 4.555,79 0,00 4.555,79 2.277,90 Martínez Trincado, Casimiro Valdeorras-2018 0,4729 7.323,01 3.661,51 1.539,30 5.200,81 0,00 Mayo Alonso, Felipe Individual 0,3190 4.582,00 2.291,00 0,00 2.291,00 0,00 Méndez Arias, José Enrique Individual 0,4000 9.094,10 4.547,05 0,00 4.547,05 0,00 Méndez Atanes, Antonio Ángel Individual 1,2506 18.143,54 9.071,77 0,00 9.071,77 0,00 Méndez Otero, Elsa Viña Vide Viño 2018 0,1146 2.230,94 1.115,47 373,02 1.488,49 744,25 Míguez Amil, Antonio Individual 0,2265 4.514,10 2.257,05 48,83 2.305,88 0,00 Moral Calvo, Rogelio Individual 1,1357 17.208,89 8.604,45 0,00 8.604,45 0,00 Muiño do Pou, S.L. Viña Vide Viño 2018 0,9253 17.605,82 8.802,91 0,00 8.802,91 4.401,46 Murciego López, Rubén Asociación Agraria de Galicia 0,1250 1.948,75 974,38 406,88 1.381,26 0,00 Os Torgas, S.L. Pequenos Viticultores Ix 0,1420 2.288,24 1.144,12 462,21 1.606,33 803,17 Palacios Muro, Rafael Individual 0,2874 4.073,74 2.036,87 935,50 2.972,37 0,00 Peña Gutiérrez, Santiago Viña Vide Viño 2018 0,8103 13.679,80 6.839,90 0,00 6.839,90 3.419,95 Pinto Alquiagro, S.L. Asociación Agraria de Galicia 0,2091 5.092,82 2.546,41 680,62 3.227,03 0,00 Pousada Boo, Ángela Pequenos Viticultores IX 0,6681 10.031,10 5.015,55 0,00 5.015,55 0,00 Priorato de Razamonde, S.L. Pequenos Viticultores IX 0,4364 2.689,40 1.344,70 0,00 1.344,70 0,00 Rafael Palacios, S.L. Individual 2,3542 36.203,06 18.101,53 1.434,36 19.535,89 0,00 Riveiro García, Eladio Viña Vide Viño 2018 1,1764 22.387,43 11.193,72 0,00 11.193,72 5.596,86 Rivero Pardo, Fausto Pequenos Viticultores IX 0,3262 4.947,82 2.473,91 0,00 2.473,91 0,00 Rodríguez Estévez, Ricardo Individual 0,7220 11.235,95 5.617,98 0,00 5.617,98 0,00 Rodríguez Martínez, Celso Pequenos Viticultores IX 0,2163 3.794,46 1.897,23 0,00 1.897,23 0,00 Sanz Arias, Cristian Valdeorras-2018 0,6088 9.642,68 4.821,34 1.722,55 6.543,89 0,00 Sierra Fernández, Joaquín Manuel Valdeorras-2018 0,2110 3.048,59 1.524,30 686,81 2.211,11 0,00 Terra de Sisan, S.L. Viña Vide Viño 2018 0,1296 2.389,08 1.194,54 0,00 1.194,54 597,27 Vaz Rodríguez, Josefa Pequenos Viticultores IX 0,2185 3.375,76 1.687,88 711,22 2.399,10 1.199,55 Vázquez Losada, Manuel Pequenos Viticultores IX 1,2308 19.153,35 9.576,68 3.132,61 12.709,29 6.354,65 Viñas e Terras do Pazo, S.L. Individual 1,4403 29.934,69 14.967,35 0,00 14.967,35 7.483,68 Virxe de Galir, S.L. Individual 1,5276 49.125,25 24.562,63 0,00 24.562,63 0,00 Total (59 persoas beneficiarias): 73,3347 1.166.547,28 583.273,79 85.620,05 668.893,84 39.447,97

****Anticipo: polo máximo do 50 % do total da axuda aprobada cando constitúan unha garantía por un importe do 110 % da cantidade que se vai aboar no anticipo.

Solicitudes denegadas das axudas aos plans de reestruturación e reconversión

da viña en Galicia da convocatoria de 2018: