Lara Da Silva Rodríguez, nova presidenta da DO Monterrei

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei mantivo na mañá de hoxe o seu pleno de constitución, tras as eleccións celebradas este mes. A sesión serviu para escoller por maioría á nova presidenta da DO, Lara Da Silva Rodríguez, e á vicepresidenta, Concepción Paradela.

O acto, que presidiu o xefe territorial da Consellería do Medio Rural, Yago Borrajo, comezou coa toma de posesión dos vogais electos: Elisardo Rodríguez Nieves, Aníbal Blanco Núñez (representante de Pazo Blanco Núñez, S.L) e José Antonio Da Silva Pereira, do sector productor, censo A; Concepción Paradela Martínez (sector industrial B1), Ernesto Rodríguez Zarraquiños (representante de Crego e Monaguillo, S.L.) e Cristóbal Boo Rivero (representante de Boo-Rivero, S.A.T.) polo sector industrial B2, e José Carlos Cid Torres, do sector cooperativo C.

A continuación, sometéronse a votación as candidaturas para presidencia e vicepresidencia. A nova presidenta da DO, Lara Da Silva Rodríguez, é licenciada en Dereito pola Universidade de Vigo e diplomada en Criminoloxía pola Universidade de Santiago. Será a séptima persoa en presidir a entidade: “Agradezo o apoio outorgado polas persoas do sector vitivinícola para confiar na miña persoa para este cargo”, indica a nova presidenta.

De cara ó futuro, o seu obxectivo é “continuar traballando polo crecemento da DO Monterrei, tanto en termos cualitativos como cuantitativos, apostar pola internacionalización, así como intensificar as accións de defensa e promoción do sector do viño de Monterrei”.

A denominación de orixe de Monterrei está conformada por 446 viticultores, 25 adegas e ten unha superficie de viñedos de 575 hectáreas na comarca de Verín.