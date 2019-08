Estratexias que seguen en Portugal para reducir o uso de fitosanitarios no viñedo

Un dos retos actuais da viticultura é reducir o uso de fitosanitarios nas plantacións. Acadar este obxectivo resulta máis complicado naqueles viñedos con baixas producións e cando as alternativas supoñen un incremento dos custos.

Esta é a realidade que teñen, por exemplo, no Val do Douro, en Portugal, unha das rexións portuguesas nas que maior cantidade de fitosanitarios se empregan no viñedo e onde a Asociación para o Desenvolvemento da Viticultura Durinese (Advid), entidade gestora do Cluster da Viña e do Viño está a traballar no proxecto Vinovert, xunto cos viticultores, para reducir o emprego de tratamentos fitosanitarios.

Unha das medidas pola que optan é contar cunha cuberta vexetal biodiversa que axude a reducir a incidencia das pragas, promovendo o seu control a través de métodos mecánicos (corte e laboreo) ademais de testar o pastoreo con animais. Entre as dificultades que atopan para reducir o uso de fitosanitarios, sobre todo de herbicidas, figuran o incremento de custos que poden implicar algunhas alternativas debido a que o terreo tamén limita as opcións, así como a falta de man de obra e de relevo xeracional no viñedo.

“Precísase atopar un equilibrio entre a sustentabilidade ambiental, social e a económica para os viticultores”

“Temos que atopar o equilibrio entre prácticas que sexan máis respectuosas co medio ambiente e unha viticultura que siga sendo rendible para os produtores. Precísase dunha sustentabilidade ambiental, social e económica”, concreta Cristina Carlos, directora técnica do Advid, e que expuxo recentemente a súa aportación ó Proxecto Vinovert, no que participan distintas entidades internacionais, e que foi presentado na Adega Martín Códax, de Cambados, outro dos socios participantes.

Dende o Advid, centraron os esforzos en diminuír o emprego de herbicidas, posto que xa levaban tempo a reducir o uso de insecticidas para atallar as principais pragas do viñedo. A redución das choivas nos últimos anos, un dos problemas máis importantes que afrontan os viticultores, fixo que se reducira a incidencia de fungos.

Carlos apunta que os plans nacionais para empregar menos pesticidas tamén contribuíron a reducilos. Así, no 2015 e 2016, de media, realizáronse 4 ou 5 tratamentos para o mildio, e no 2017 víronse reducidos a 3. Aínda que non sempre se manteñen en cifras tan baixas xa que, no 2018 se incrementou ata os 7 ou 9 tratamentos, debido á gran presión de mildio que tiveron. “Os viticultores están moi concienciados coa redución de pesticidas pero os uso de herbicidas está aínda estendido polas propias condicións da viticultura nestas zonas”, concreta Carlos.

Dificultades para reducir os herbicidas en zonas con pendente

Na rexión do Douro, na que a ADVID apoia tecnicamente arredor de 200 viticultores cunhas 6.000 hectáreas de viñedo, boa parte das viñas están situadas en zonas de pendente, onde abondan os socalcos de terra, que ademais contan cunha protección especial.

Nestas zonas, o control da cuberta vexetal de forma mecánica vólvese máis difícil, practicamente imposible nalgúns bancais, e resulta moi custosa de aí que, nesas condicións especiais opten polo emprego dos herbicidas. Tamén os empregan pola súa eficacia á hora de erradicar algunhas especies de máis difícil control como o ‘Quercus coccifera’, as mimosas e as silvas.

Sobre todo, o uso dos herbicidas é unha alternativa fronte á escaseza de man de obra que se rexistra nesta zona e un xeito de reducir os custos de produción, pero pese estes condicionantes, están a desenvolver distintas alternativas máis sostibles e respectuosas co medio ambiente.