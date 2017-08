Este sábado deu comezo a vendima en Ribeira Sacra

Este sábado, 19 de agosto, está previsto que se inicie a vendima na primeira adega pertencente á D.O. Ribeira Sacra. Así o notificou na sede do Consello Regulador “Adega dos Taboada” situada no municipio de Castro Caldelas, na subzona de Ribeiras do Sil.

3 días máis tarde, o 22 de agosto, será a adega de Eladio Martínez “Anzio” e Adega Algueira, ambas as no municipio de Sober, e subzona de Amandi, as que comecen coa recollida do froito.

Mentres as primeiras adegas adscritas á D.O. Ribeira Sacra anunciaron a súa intención de comezar coa actividade de vendima, os técnicos do Consello Regulador seguen recollendo mostras de uva para completar os controis de maduración nas viñas pertencentes ás 5 subzonas da Denominación de Orixe.

Estes controis determinasen o estado da uva para que nos próximos días o Pleno do Consello Regulador poida realizar unha valoración xeral e establecer unha data oficial recomendada para a vendima 2017.

Unha adega de Valdeorras, a primeira en iniciar a vendima en Galicia

Con todo, foi este pasado luns unha adega da Denominación de Orixe Valdeorras a primeira en iniciar a vendima 2017 en Galicia. Trátase da adega de María Teresa Núñez Vega (Bioca), no municipio de Petín. Normalmente comezaba a recollida da uva Godello o 25 de agosto como moi cedo, pero as condicións meteorolóxicas excepcionais dos últimos meses provocaron un adianto da vendima de máis de 10 días.

Celestino Noveira, que exerce de portavoz desta adega familiar, prevé recoller a metade de uva doutros anos. As xeadas de abril poderían levarse o 50 % restante, segundo as súas previsións. En todo caso, este ano resulta difícil calcular unha produción de godello e mencía que unha campaña normal aproxímase ás 50.000 botellas. O resultado final vai depender dos renovos que xurdiron despois da xeada. Por iso, nun principio, vendimará os viñedos máis próximos, para seguidamente, analizar o resto e valorar se continúa a recollida de uva ou se se suspende ata que a froita estea lista para un viño de 13,5 graos.