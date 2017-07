Elixidos os vogais nos consellos reguladores de Rías Baixas, Ribeiro e Valdeorras

No censo do sector produtor, Unións Agrarias imponse no Ribeiro, Asaja en Rías Baixas e en Valdeorras hai reparto de vogalías

Tras os pactos electorais ou listas únicas presentadas en 17 consellos reguladores, este domingo houbo eleccións nos catro consellos reguladores nos que existían varias candidaturas: Ribeiro, Rías Baixas, Valdeorras e Agricultura Ecolóxica, nesta última só no censo industrial. O balance no censo do sector produtor foi o seguinte: no Ribeiro impúxose a lista de Unións Agrarias, en Rías Baixas a lista da Asociación Agraria de Galicia (antiga Asaja) e en Valdeorras houbo reparto de vogalías.

A proclamación definitiva de vogais farase o martes 11 de xullo pola xunta electoral. En Rías Baixas, onde en principio Asaja obtivo 4 vogais, Unións Agrarias 1, outro o Sindicato Labrego e outro a Asociación Profesional de Viticultores de Rías Baixa, houbo unha reclamación de Unións Agrarias por un vogal na mesa de Meaño. O recurso resolverase este martes. No Ribeiro, Unións logrou 2 vogais por 1 da Asociación Agraria de Galicia; en tanto en Valdeorras, os resultados foron apretados.

En Valdeorras, no censo do sector produtor, a candidatura de Viticultores Independentes de Valdeorras obtivo 80 votos, a de Unións Agrarias, encabezada por Evaristo García, 54 votos; a do Sindicato Labrego, liderada por Antonio García, 52 votos; e a da Asociación Agraria de Galicia, cuxo titular é Domingo Fidalgo, 50 votos. Houbo tamén 2 votos nulos. As tres primeiras candidaturas repartiríanse as 3 vogalías.

En total, votaron en Valdeorras 238 viticultores, un 48% do total do censo, nas dúas mesas habilitadas no Barco e na Rúa.

En canto ó censo do sector industrial de Valdeorras, a listaxe da Asociación Agraria de Galicia, encabezada por Bodega Roandi, conseguiu 14 votos, e a candidatura do resto de adegas (Melillas – A Coroa), acadou tamén 14 votos. Houbo un voto en branco neste censo. Ante o empate, o vogal decidirase este martes por sorteo.

Os inscritos no censo de cooperativas de Valdeorras non tiveron que votar, xa que presentouse unha lista única.

Valoracións de Unións

Unións Agrarias enviou onte á noite unha nota de prensa na que se proclama gañadora no global das eleccións ós consellos reguladores de Galicia. Facendo contas, en 13 denominacións con listas de organizacións agrarias no censo produtor, Unións Agrarias sinala que suma 26 vogais, fronte ós 27 que suman o resto de candidaturas.

Os pactos electorais ou listas únicas presentadas, segundo Unións, deixan unha maioría de Unións Agrarias en Monterrei, Ribeira Sacra e nas catro denominacións de queixos. Asaja, segundo eses números, ten maioría en Grelo de Galicia, e houbo distribución equitativa en Pataca de Galicia (Unións, Asaja, Slg-Fruga), Castaña de Galicia (Unións, Asaja) e Agricultura Ecolóxica (Sindicato Labrego, Unións, Asaja).

A organización agraria manifesta o seu agradecemento polo respaldo acadado e fai un chamamento a administracións e industrias para traballar xuntos pola mellora e afianzamento nos mercados dos produtos galegos de calidade.

Valoracións da Asociación Agraria de Galicia

A Asociación Agraria de Galicia, a antiga Asaja, enviou unha nota de prensa esta mañá para valorar os resultados. Esta asociación, igual que Unións, tamén se considera gañadora no global das eleccións ós consellos e tamén fai as súas contas particulares. Destaca que ostenta os 5 vogais na denominación Pemento de Arnoia -que esquecía Unións nas súas contas-, e que suma un total de 21 vogais.