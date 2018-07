A Denominación de Orixe Valdeorras logra por fin a acreditación de ENAC

O alcalde e o presidente do Consello Regulador na presentación do cartaz da feira

Así o anunciou o presidente do Consello Regulador durante a rolda de prensa de presentación da XXI Feira do Viño de Valdeorras, na que participan 20 adegas da comarca

O presidente do Consello Regulador da D.O. Valdeorras anunciou hoxe, durante a rolda de prensa de presentación da XXI Feira do Viño da comarca, que o organismo que preside “entra no club das denominacións de orixe acreditadas por ENAC”.

Segundo destacou García Pando, para lograr esta acreditación foi fundamental “o traballo colectivo de todo o sector do viño na comarca, especialmente do órgano de calidade do Consello Regulador e das adegas, que tiveron que adaptarse á norma”.

A acreditación ENAC permitirá asegurar que detrás de cada botella de viño de Valdeorras existe un estrito control de calidade e plena seguridade xurídica. O organismo que preside García Pando comezara en 2012 cos traballos de adaptación para a acreditación ENAC, que vén esixida pola UE.

XXI Feira do Viño de Valdeorras

Xunto a isto, na rolda de prensa de hoxe abordouse o desenvolvemento da XXI Feira do Viño de Valdeorras, que se celebrará na praza barquense de Viloira os vindeiros 14 e 15 de xullo e contará coa participación de 20 adegas da comarca.

Segundo revelou hoxe García Pando, está previsto que a conselleira do Medio Rural participe no acto de inauguración da feira. O presidente do Consello Regulador quixo agradecer moi especialmente a implicación das adegas que fan posible a celebración da feira. “A súa participación é fundamental para que sexa un éxito e se consolide, ano tras ano, como un verdadeiro escaparate promocional dos nosos viños”, considerou o presidente do Consello Regulador, quen indicou que durante os dous días que dure a Feira “Valdeorras converterase no epicentro festivo da provincia de Ourense”.

Horarios e actividades paralelas

O acto inaugural terá lugar o sábado 14 pola mañá e o recinto feiral permanecerá aberto en horario de 12,30 a 14,30 horas e de 19,30 a 23,00 horas.

A feira contará cun programa completo de eventos paralelos. Ao igual que en anos anteriores, con anterioridade á feira celebrarase na sede do Consello Regulador unha cata profesional e domingo entregaranse os premios ás bodegas gañadoras neste certame oficial.

Xunto a isto, os días 12 e 13 celebrarase a terceira edición a Ruta dos Pinchos de Valdeorras, que o Consello Regulador porá en marcha en colaboración co Concello do Barco, con AEVA e co centro comercial aberto do Barco. Participan nesta iniciativa un total de 15 establecementos da zona.

Paralelamente, ao longo das dúas xornadas haberá actuacións musicais e actividades dirixidas aos cativos. Tamén se porá en marcha de novo o tren Valdeorras Expreso para facilitar os desprazamentos de ida e volta ata o recinto feiral. O percorrido comprende saídas desde o polideportivo, pasando polo hospital e a praza do Concello ata chegar á Praza de Viloira.

Cartel ilustrador

O cartel ilustrador da feira adapta a última campaña promocional do Consello Regulador que, baixo o lema “Un brinde de sensacións”, xoga coas dúas cores predominantes nas principais variedades de uva na comarca (godello e mencía).

As pingas transmiten fluidez e axudan ao ollo a definir o concepto dunha copa abstracta de viño. Cada pinga representa ás uvas brancas e tintas coidadas con esmero, que son protagonistas dos excelentes viños valdeorreses e que estalan no padal en forma de mil sensacións diferentes.

Adegas participantes na Feira:

1 ADEGA A COROA S.A.T.

2 ADEGA O CEPADO S.L.

3 SOCIEDADE AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN ALAN

4 BODEGA COOP. JESÚS NAZARENO S.C.G.

5 BODEGA COOP. VIRGEN DE LAS VIÑAS S.C.G.

6 BODEGAS GODEVAL S.L.

7 ELADIO SANTALLA PARADELO C.B

8 FELIPE MAYO ALONSO

9 GUITIÁN Y BLANCO S.C.

10 JOAQUÍN REBOLLEDO S.A.

11 Mª TERESA NÚÑEZ VEGA

12 ADEGA MELILLAS E FILLOS S.L.

13 S.A.T. ADEGA O CASAL

14 QUINTA DA PEZA S.L.

15 BODEGA ROANDI S.L.

16 BODEGAS RUCHEL S.L.

17 BODEGAS SAMPAYOLO S.L.

18 SANTA MARTA S.A.T.

19 VIÑA COSTEIRA S.C.G

20 VIRXEN DE GALIR S.L.