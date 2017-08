A D.O. Monterrei inicia a vendima

Este sábado comezou a tempada de vendima na comarca de Monterrei, cun adianto de máis de tres semanas con respecto ao ano pasado debido, principalmente, ás altas temperaturas do verán.

A primeira adega amparada baixo o paraugas da D.O. en iniciar as tarefas de recollida de uva, neste 2017, foi Castro de Lobarzán, situada na localidade de Vilaza.

Sobre a D.O. Monterrei

A de Monterrei é unha das cinco denominacións de orixe vinícolas galegas. Confórmana 25 adegas do val de Monterrei, que abarca os municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oimbra e Castrelo do Val. Os viñedos desta D.O. ocupan un total de 575 hectáreas de territorio nas que traballan 446 viticultores.