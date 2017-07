Areeiro calcula que a maduración da uva leva un mes de adianto

A Estación Fitopatolóxica de Areeiro (EFA), centro dependente da Deputación de Pontevedra, vén de confirmar no seu último aviso fitosanitario que a actual campaña está a ser das máis adiantadas dos últimos anos nas viñas da provincia. Segundo sinalan os técnicos, nesta semana todas as parcelas de seguemento están no pleno pintado das uvas e mesmo con grans brillantes ou empezando a abrandar.

O adianto da maduración, apuntan, é case tan evidente como na campaña do 2011, cando o actual estado fenolóxico se acadara o 2 de agosto e, fronte ao ano pasado, estase a producir case un mes antes, xa que daquela se certificara o día 24 de agosto. Finalmente, e como apunte, os técnicos indican que estas circunstancias son máis claras na zona do Condado, xa que posúe unhas condicións extraordinarias para o desenvolvemento da viña.

En canto ás pragas, co pintado xa xeneralizado, o fungo do Mildeu non lle afecta aos acios, co que xa non hai risco de perdas directas sobre eles e non será necesario, en xeral, aplicar tratamentos fronte a esta enfermidade.

Por outra parte, como xa se dixo na semana anterior, a partir de agora o problema ao que máis atención hai que prestar é a botrite (ou podredume), porque co incremento dos azucres na uva hai máis probabilidade de que se instale o patóxeno. De momento, os acios están bastante sas, aínda que hai que prestarlle atención aos posibles danos debidos ás couzas do acio, a fisuras, ou aos danos por paxaros, onde adoita instalarse esta enfermidade, polo o que é preciso incrementar a vixilancia, sobre todo se se mantén unha humidade elevada.

No relativo a outros danos, continúan a aparecer plantas afectadas por patoloxías de madeira neste ano no que a seca favoreceu a expresión dos seus síntomas. Tamén seguen localizados os síntomas debidos a trips nunha parcela do Salnés onde se fai seguemento específico, e comezan a aparecer novos síntomas de ‘Janetiella oenephila’ que carecen de importancia. Tamén este ano se están a recibir numerosas consultas sobre as bugallas características da filoxera.

Cítricos e buxo

Fóra do ámbito da viña, dende a EFA apuntan a que é frecuente ver nestes días abundantes adultos de moscas brancas, así como adultos, ovos e ninfas novas da psila africana (Trioza erytreae) e tamén pulgóns nos cítricos. Por este motivo, sinalan que nos casos nos que as poboacións sexan abundantes é preciso realizar un tratamento para evitar a instalación de fungos de negrilla sobre as sustancias azucradas que segregan estes insectos.

Finalmente, os técnicos destacan que esta semana volveron ter numerosas consultas -de diversas comarcas da provincia e incluso dende Cantabria e Cataluña- sobre a aparición de defoliacións intensas en moitas plantas de buxo debido á ‘Cydalima perspectalis’. Nestes momentos as eirugas de últimos estados dominan claramente, son moi voraces, e ademais normalmente están envoltas nos casullos, polo que o consello é que os tratamentos deben ser aínda máis precisos, mollando moi ben as plantas en todas as súas caras e repetindo a intervención se é preciso. Os insecticidas a utilizar poden ser de orixe natural (aceite de parafina ou azadiractin) ou sintética (piretroides).