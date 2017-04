Alán de Val, o sabor da terra

Esta adega de Valdeorras destaca pola elaboración de viños de finca cos que pretende transmitir as características diferenciais das súas mellores parcelas. Distínguese tamén pola recuperación de variedades tintas

A adega Alán de Val (A Rúa, Ourense), encadrada na denominación de orixe Valdeorras, ten a súa orixe na cuarta xeneración dunha familia de viveiristas, adicada ó cultivo da vide desde que a praga da filoxera chegou a Galicia, a finais do século XIX. Esa tradición de selección da planta e de conservación de variedades resultou clave cando a familia decidiu dar o paso á produción de viño coa denominación de orixe.

Era daquela o ano 1993 e Alán de Val nacía cunha primeira elaboración de 700 botellas. Desde o principio, a adega orientouse a plantar os seus propios viñedos. O seu sistema de traballo, baseado na selección da planta, na recuperación de variedades e na busca das mellores parcelas, leva xa anos dando froitos.

No 2016, o seu Alán de Val mencía fíxose co primeiro premio da Feira do Viño de Valdeorras, un galardón que xa lograra con anterioridade e que consolida a adega como unha referencia en tintos. Outra das variedades estrela da denominación, a godello, tamén ten recoñecemento nos viños de Alán de Val. O seu Pedrazais godello sobre lías acadou 93 puntos (sobre 100) na última edición da Guía Peñín, un manual de referencia na puntuación dos viños españois.

Viticultura

O traballo da adega plásmase na máxima de que o viño faise no viñedo. Joaquín Sánchez, que xestiona Alán de Val conxuntamente cos seus irmáns Manuel e José Luis, sitúa as claves dos seus viños na viticultura, cunha poda equilibrada, na escolla de variedades e, sobre todo, no terreo.

Hai uns 20 anos, a familia plantou 1,5 hectáreas no lugar de Pedrazais, unha zona ubicada en altitude, sobre o val da Rúa, ben soleada e que adoita manter unha corrente de aire estable, importante para preservar a sanidade do viñedo. O resultado daqueles viños axiña lles sorprendeu.

“Daquela, tiñamos catro depósitos de aceiro, e un deles era do godello de Pedrazais. Démonos de conta de que ese viño era sempre mellor que os outros godellos, así que cando fixemos a adega nova, no 2006, ubicada tamén en Pedrazais, decidimos elaborar un viño só coa uva desa finca”, explica Joaquín.

Variedades tintas autóctonas

A mesma estratexia de viño de finca seguiron con A Costiña, un tinto de brancellao que colle o seu nome dunha parcela de 7.000 metros cadrados caracterizada pola súa forte pendente, un chan pizarroso e orientación sur. Plantárona no ano 2000 a brancellao, unha variedade autóctona de uva tinta ben valorada en Galicia.

“Daquela, a variedade mencía estaba en pleno apoxeo, pero tomamos a decisión de decantarnos para esa parcela pola brancellao. Foi unha decisión que naquel momento podía parecer aventurada e que hoxe se demostrou moi acertada”, valora Joaquín.

“Xa tiñamos experiencia con outra plantación anterior de brancellao, que non resultara de todo ben, pero na Costiña demos co sitio perfecto. A brancellao é unha variedade caprichosa que non funciona en calquera terreo”, advirte. “É importante que se faga investigación sobre estas cuestións. En Valdeorras, por exemplo, temos cinco tipos de solo e os viticultores necesitamos asesoramento sobre que funciona mellor en cada terreo”, indica o xerente de Alán de Val.

A brancellao, xunto con outras variedades nobres de uva tinta, a sousón e o caíño, dá lugar a outro dos viños da adega, o Castes Nobres, un multivarietal ó que se lle albisca percorrido. “Son variedades de uva todas elas moi interesantes. Co caíño hai un refrán que vén de vello que di ‘O caíño é o pai do viño’, xa que é unha uva moi boa para equilibrar a acidez”, sinala Joaquín. “En Galicia, en brancos temos un percorrido moi definido, e en tintos estamos avanzando nun camiño prometedor”, valora.

Garnacha

O labor de Alán de Val con castes minoritarias complétase coa garnacha tintureira, unha variedade con implantación na denominación desde a filoxera. “É unha uva que forma parte da nosa historia e que era usada de xeito habitual para facer viños xenéricos. Nós podemos presumir de ter sido a primeira adega que apostou por facer un viño de calidade coa garnacha”, destaca Joaquín Sánchez. “Non toda a uva garnacha serve para facer bo viño, pero cultivada en ladeiras de menor produción e recollida en sobremaduración, pode dar lugar a viños excelentes”, defende.