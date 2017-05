“Acabo de incorporarme á viticultura e a xeada queimou o 100% dos meus viñedos”

Estes martes centos de viticultores, produtores de castaña ou gandeiros da provincia de Ourense manifestáronse na capital provincial para esixir axudas por parte da Xunta de Galicia ante a situación crítica á que se enfrontan. E é que as xeadas de finais de abril deixáronnos en moitos casos prácticamente sen o 100% da colleita para este ano.

Ofrecemos a continuación uns testemuños destes produtores que reclaman unha intervención da Administración como xa se ten feito co sector láctea ou cos viticultores da Ribeira Sacra afectados pola saraiba en 2016:

Benito, viticultor de Verín: “Das 6 hectáreas de viñedo que temos a xeada queimou case o 100%”

Benito é un mozo viticultor de Mourazos, en Verín. Ven de incorporarse este ano á viticultura para cultivar xunto co seu pai o viñedo familiar: 6 hectáreas nas que producen uva para adegas, o que constitúe a súa principal fonte de ingresos. “A xeada fectounos case ao 100%, fixemos a repoda pero só algunhas vides están agromando de novo”, explica.

“O problema -recoñece- vai ser dentro duns cantos meses cando non teñamos uva para vender e non teñamos ingresos”.

Laura Diéguez, produtora de castaña en Viana do Bolo: “Vivimos do castiñeiro 4 persoas e a xeada deixounos sen nada”

Laura Diéguez García, de Viana do Bolo, posúe un viveiro de castiñeiros e recolle cada ano uns 20.0000 kilos de castaña, o que constitúe a principal fonte de ingresos dunha unidade familiar de catro persoas.

Explica que “a xeada deixounos sen nada e os gromos dos castiñeiros quedaron tan queimados que non sabemos se renovarán”. No seu viveiro de castiñeiro as perdas tamén foron considerables: “As plantas do viveiro tiñámolas ao aire libre, e a pesar de ter unhas mantas térmicas, tamén nos queimou toda a planta”, explica.

“Pedimos unha axuda para volver empezar de novo”, asegura Laura Diéguez.

Xosé Lois, pequeno viticultor da Teixeira, na Ribeira Sacra: “Se a Xunta deu axudas aos viticultores de Sober, nós tamén temos dereito”

Xosé Lois cultiva a tempo parcial, como a maioría dos viticultores de Galicia, algo máis de 1 hectárea de viñedo na Teixeira, na Denominación de Orixe Ribeira Sacra.

Sen embargo, explica que este ano “a xeada do 26 á noite queimoume todo”. “Estamos repodando para salvar as cepas, pero non imos ter produción, de forma que este ano vou ter 0 ingresos de uva dos 14.000 kilos que viña obtendo”, lamenta.

Recoñece que “é certo que temos que abordar a necesidade de contratar seguros, e aí fago o mea culpa, pero non funcionan como se nos vende: valoran pouco a produción e en caso de danos incluso veñen con bastante posterioridade, polo que non se ve como interesante contratalos”.

Por iso solicita axudas directas para superar este ano crítico e relama que “ao igual que lle deron axudas aos viticultores de Sober o pasado ano pola saraiba, tamén as reivindicamos para nós”.

Gregorio, gandeiro da Gudiña: “Coa seca xa non temos forraxes para os animais e a xeada deixounos sen o centeo”

Gregorio é un gandeiro da Gudiña que vive en exclusiva das súas 64 vacas de carne.

Sen embargo, afronta un annus horribilis non só pola xeada, que lle queimou o centeo de primavera, o cereal co que remata o cebo do seus xatos, senón tamén pola seca, que agostou os pastos e deixouno prácticamente sen herba seca para o verán.

“O problema é que os animais están pacendo o que tiñamos que recoller para o inverno. As vacas están baixas, porque non hai pasto e tampouco alimentan ben aos becerros”, explica.

Neste sentido, reclama que “a Administración nos axude pagando as cotas da Seguridade Social e con axudas para a compra de alimentos para os animais”.

“Non é que pidamos axudas, é que as necesitamos con carácter urxente para alimentar aos animais”, advirte.

Manuela Rodríguez, viticultura de Ribadavia: “Se non nos axudan no Ribeiro vai quedar moito viñedo a monte”

Manuela Rodríguez Vázquez é unha viticultura de Ribadavia. Socia da Cooperativa do Ribeiro, traballa coa súa familia máis dunha hectárea de viñedo que lle proporciona nun ano bo uns 15.000 euros, un ingreso clave para a economía familiar.

Asegura que no seu caso “a xeada deixounos sen nada”. “Fixemos a prepoda, estamos dando abonos foliares e produtos moi caros pero menos da metade están renovando, polo que a metade das cepas imos ter que cortalas”, explica.

Neste sentido, reclama que “cando menos nos dean axudas para comprar produtos fitosanitarios e para replantar”. “Se non lle axudan ao Ribeiro isto vai ser unha ruína e vai quedar moito viñedo a monte”, advirte.