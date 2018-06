5 claves para achegar o viño á xente nova

Dependendo dos obxectivos da adega, a súa comunicación debe tomar un camiño ou outro. Con todo, dando por feito que a calidade do viño debe ser sempre a máis alta posible, o paradigma publicitario no que estamos inmersos agora mesmo dinos que o importante é o significado que se lle dá á marca a través das accións que se realizan ao redor dela.

Segundo Juan Antonio Ramírez fundador de BURMAN (Axencia de publicidade e mercadotecnia especializada en adegas, “cando comunicamos adegas e/ou viños sempre nos centramos en aspectos técnicos como as súas características en nariz, boca, etc. Sen embargo, eses conceptos, aínda sendo moi importantes para o sector, fan que o público xeral senta perdido”, engade.

Neste sentido, advirte de que “mirando a outros sectores de bebidas alcohólicas, por exemplo a cervexa, a comunicación non se focaliza no tipo de malta, método de produción ou destilería. Céntrase no ben que cho pasas cos teus amigos cando estás de celebración, fai calor e tes unha cervexa ben fresca ao teu lado”.

“O sector vinícola é un sector extremadamente técnico, cando o que importa é probalo e que che guste. A partir de aí, se queres profundar tes todo un mundo por descubrir”, engade Juan Antonio.

Neste sentido, desde BURMAN dannos algunhas pistas.

5 pautas para mellorar o posicionamento e romper o muro invisible entre os viños e a xente nova:

1) Abre a túa adega ao público

E non só para recibir visitas guiadas ou catas. Fai da túa adega un espazo de encontro onde as persoas poidan ir pasar unha tarde, pasear ou facer picnic. Organiza talleres, pequenos concertos, cursos de cociña, repostaría, veladas nocturnas, etc. nos que os teus viños sexan os protagonistas. As adegas deben ser axentes reactivos na sociedade.

2) Relaciona conceptos

Algunha vez paráchesche a pensar que tes en común con outros sectores? Por exemplo, a moda. Aí podes atopar cor, orixinalidade, dinamismo, e algo moi importante, xente nova. Pensa no que podes aproveitar disto para polo ao servizo dos teus viños e e que te distingue da competencia.

3) Novas formas de consumir os teus viños

Exponche buscar novas fórmulas nos cócteles onde os teus viños sexan o seu ingrediente principal. Creatividade, exclusividade e tendencias postas ao servizo da túa adega para explorar novos mercados e públicos.

4) Publicidade e Mercadotecnia

Usa as últimas tendencias en publicidade e mercadotecnia para chegar onde a túa adega se merece e afianza a túa presenza no panorama vinícola. A túa páxina web ten un papel transcendental, as túas canles de comunicación, redes sociais, e-mail, posicionamento en buscadores, etc. Pero sobre todo, ter creatividade en todas as túas accións diferénciache e sitúache fronte á túa competencia.

5) Enoturismo e visitas á túa adega

Non te limites a pasear aos teus visitantes pola túa adega terminando nunha cata. Ofrécelles unha experiencia que non lles deixe indiferentes. Failles partícipes da actividade da túa adega, deixa que toquen, proben, cheiren e experimenten. Sobre todo cando falamos dos millennials.

Á xente nova gústalle ser axentes activos, apaixónalles o natural, ecolóxico e as experiencias. A clave é facerlles protagonistas do momento para crear un vínculo duradeiro entre eles e os teus viños.