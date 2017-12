Premiados na XX Cata dos Queixos de Galicia e XVI Cata dos Meles de Galicia

A localidade lucense de Vilalba acolleu este martes a gala de entrega dos galardóns da XX Cata dos Queixos de Galicia e XVI Cata dos Meles de Galicia, organizadas pola Consellería do Medio Rural.

Na categoría de Queixo Tetilla os premiados foron Ruta Xacobea (ouro), Bo queixo (prata) e Queinaga (bronce). Na Denominación de Orixe Queixo Arzúa-Ulloa os galardóns foron para Queinaga (ouro), Castillo de Pambre (prata) e El Labrador Estradense (bronce); e en Arzúa-Ulloa curado, o premio foi para Barral, da queixería do mesmo nome.

Na DO. San Simón da Costa o queixo que logrou o ouro foi Daniberto, CasLeiras logrou a prata e Don Crisanto alzouse co bronce. E en queixo de O Cebreiro, os galardóns foron para Castelo e Gran Despensa-Real Abadía de Samos.

Meles premiados: Alfimel, gran triunfadora

Polo que respecta á XVI Cata dos Meles de Galicia, o ouro foi para Alfimel. O Comear de Sara-Brezo e Mel do Saldoiro gañaron respectivamente as mencións de ouro, prata e bronce en categoría monofloral. Alfimel, Mel do Saldoiro e O Trobo-Mel do Valadouro, nesta orde, as mencións de multiflorais.