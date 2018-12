Protección desde o primeiro instante: esa é a diferenza DEKALB

Un gran vigor de emerxencia coa máxima protección é clave para conseguir unha colleita exitosa. Os híbridos de millo DEKALB tratados con Maxim®Quattro, un novo funxicida de amplo espectro, están protexidos fronte a enfermidades propias da semente e do solo, e teñen unha nascencia con mellor vigor e maior uniformidade. Asegura o teu millo fronte a enfermidades como Phytium, Rhizoctonia ou Fusarium. Maxim®Quattro axuda a diminuír o estrés da planta na xerminación para un comezo máis robusto, protexendo o valor da túa semente desde o primeiro instante.

As sementes de DEKALB tratadas con Maxim®Quattro terán, adicionalmente, un recubrimiento especial que mellorará a aparencia da semente e outorgará maior fluidez á mesma ao longo do tubo de sementeira.

Que é Maxim®Quattro?

Maxim®Quattro é un fungicida de amplo espectro aplicado nos mellores híbridos de DEKALB. A súa formulación contén catro poderosos principios activos: fludioxonil (37,5 g/L), metalaxyl-M (29 g/L), tiabendazol (300 g/L) e azoxistrobin (15 g/L); cuxa acción resulta nun eficaz control das enfermidades propias de semente e solo. Empregando a formulación química máis eficaz do mercado, DEKALB é capaz de facilitar unha protección efectiva desde os primeiros estadíos do desenvolvemento da planta; cando esta é máis vulnerable aos danos e cando máis efecto teñen estes sobre o rendemento futuro se a planta non se atopa convenientemente protexida.

Ademais, Maxim®Quattro ten un impacto positivo na sustentabilidade, ao actuar de maneira específica en todos os tipos de solos e baixo todas as prácticas agronómicas; xerando un baixo impacto ambiental. As sementes de DEKALB co tratamento Maxim®Quattro están protexidas fronte a un amplo rango de enfermidades propias de semente e do solo como: Fusarium spp., Phytium spp. e Rhizoctonia; axudando ao desenvolvemento vigoroso da planta na xerminación e diminuíndo o risco de caída.

Que valor achega MaximQuattro á semente de millo?

Maxim®Quattro ten unha protección e influencia sobre o rendemento extra demostrada en ensaios de campo fronte a Maxim XL, un funxicida estándar.

Cunha protección de serie, as plantas de millo poden xermolar moito máis fortes, con mellor vigor e potencial de rendemento. A protección está dirixida a optimizar a emerxencia e asegurar a poboación de plantas, mellorando ademais o estado sanitario. Con 4 ingredientes activos, hai máis beneficios para o agricultor. A adición dos funxicidas azoxistrobina e tiabendazol amplía significativamente o espectro de control da enfermidade en comparación con Maxim XL, que contén só 2 ingredientes activos.

Nos ensaios desenvolvidos por Syngenta en 2017, nos que as sementes de millo foron inoculadas con Fusarium, Rhizoctonia e unha combinación de ambos, as sementes tratadas previamente con Maxim®Quattro deron lugar a unha maior poboación de plantas sas respecto das tratadas con Maxim XL, en todas as situacións. Iso supuxo un significativo beneficio adicional en rendemento.

Contra que patóxenos actúa?

-Pythium spp: que afecta ás plántulas novas no campo e pode ter efectos devastadores nos primeiros estadíos do cultivo se non se trata.

-Rhizoctonia: que pode causar encamado ao final da campaña, onde a perda de rendemento pode alcanzar o 30% da colleita.

-Fusarium spp: na mazaroca pode ocasionar perdas de rendemento proporcionais ao número de grans contaminados, así como a produción de micotoxinas daniñas se non se trata de maneira efectiva.