O parque fotovoltaico de Aira permitiralle aforrar uns 18.000 euros na súa factura eléctrica

A cooperativa Aira acaba de pór en funcionamento unha planta fotovoltaica na súa fábrica de pensos de Taboada (Lugo) que lle permitirá xerar enerxía para abastecer un 10% da demanda eléctrica desta industria, cun aforro estimado de 18.000 euros anuais.

Trátase da primeira gran aposta desta cooperativa agroalimentaria polas enerxías limpas, a sustentabilidade e a redución da dependencia enerxética, para o que confiou na experiencia de Voltfer, empresa do vigués Grupo Alvariño especializada en solucións en enerxías renovables para particulares e empresas.

Previsión de amortizar a instalación en 4 anos

A instalación que acaba de entrar en funcionamento está integrada por un total de 616 paneis solares, con 166kW de potencia e unha produción de 207.500 Kwh/ano. Con esta capacidade de xeración, a cooperativa poderá amortizar o investimento realizado nun prazo de 4 anos, a partir dos cales a enerxía producida terá custo cero.

O director xeral de Aira, Daniel Ferreiro, explicou que esta instalación, que se suma a outra de 100kW na delegación de Aira en Chantada, “é unha mostra da aposta de Aira pola eficiencia enerxética e as enerxías renovables, un compromiso no que seguimos avanzando con novos proxectos”.

Aira suma outros 100 kw de fotovoltaica na súa delegación en Chantada

Neste sentido, subliñou “a importancia das liñas de axudas postas en marcha polo Inega para financiar proxectos de eficiencia enerxética en empresas do sector primario, da que se beneficiou esta instalación”.

Pola súa banda, o director de Voltfer, José María Fariña, apuntou que “os sistemas de autoconsumo fotovoltaico supoñen a mellor opción para optimizar as posibilidades de aforro enerxético en empresas do sector agroalimentario e explotacións agrarias”.

“A tecnoloxía solar fotovoltaica é a forma máis rendible e eficiente de xerar enerxía no mesmo lugar da súa utilización, é máis competitiva que a xeración de enerxía mediante métodos tradicionais, non renovables, e ademais hai que destacar a súa rápida instalación e practicamente nulo mantemento”, explicou.

Novo modelo enerxético no rural

Ante o incremento constante do prezo da enerxía nos últimos anos, o autoconsumo eléctrico baseado na xeración con fotovoltaica está a ser a clave dun novo modelo enerxético para o rural que xa se está desenvolvendo con éxito nun número cada vez maior de países da nosa contorna.

As industrias agroalimentarias son claras beneficiarias deste novo modelo, que permite reducir dependencia enerxética e esquivar a alza continua de prezos en industrias con elevada demanda.

Ademais, o sector agrogandeiro europeo no seu conxunto está a ser a punta de lanza nesta transición polas claras vantaxes que supón nos resultados da actividade e a óptima adecuación destes sistemas ás necesidades e características propias das explotacións agropecuarias, especialmente as do sector lácteo.

Trátase dun modelo polo cal en Galicia se está apostando xa de maneira decidido, como se desprende dos plans do Goberno galego en materia de enerxía para os próximos anos. Esta estratexia contempla ao sector agrogandeiro e a industria como obxectivos prioritarios, con importantes ordes de axudas autonómicas dirixidas este fin. Un esforzo que apunta á súa continuidade en futuras convocatorias, en liña co cumprimento dos obxectivos de xeración enerxética con renovables acordados pola Unión Europea.

A estas vantaxes hai que engadir a seguridade xurídica. A fotovoltaica está regulada polo RDL 15/2018 e exenta de calquera imposto, tras a recente supresión do imposto ao sol, que supón claro apoio ao futuro desta tecnoloxía para a xeración enerxética.

Instalacións industriais

Neste contexto, a industria galega, especialmente do sector alimentario e agroalimentario está a facer unha aposta decidido por estes sistemas de xeración enerxética.

Nos últimos meses, Voltfer puxo en marcha outras importantes instalacións en industrias do sector, como Frigoríficos Frioya, en Chapela (Redondela) ou Biscuits Galicia (O Porriño), aos que se sumarán proximamente outras empresas galegas de referencia.

Instalación fotovoltaica na fábrica de pensos de Aira en Taboada: