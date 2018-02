New Holland presenta unha estratexia orientada á innovación nos servizos posventa

A marca aumentou un 10% a súa facturación no último exercicio. En España, NH ten unha cota de mercado do 30% en maquinaria de recolección e do 19% en tractores

Coincidindo coa celebración de Fima (Zaragoza), a principal feira de maquinaria agrícola do sur de Europa, New Holland presentou os datos do seu último exercicio e avanzou as liñas de futuro nas que traballa. A marca, que pechou o 2017 cun aumento da facturación do 10%, márcase para os próximos anos dous obxectivos estratéxicos que van da man: fortalecer os servizos posventa e consolidar a súa aposta pola investigación e desenvolvemento (I+D), apartado ó que adicará 450 millóns de dólares no 2018.

O director xeral de New Holland España, Riccardo Angelini, considera que a aposta da marca por enriquecer os servizos posventa é o camiño para facerse cunha maior cota de mercado. Actualmente, a compañía factura un 18,8% das vendas en tractores en España, cuns números estables nos últimos anos, e arredor dun 30% en equipos de recolección, segundo os datos presentados hoxe en Zaragoza. “Preto do 25% da facturación en maquinaria agrícola en España está en mans de New Holland”, destacou Riccardo Angelini.

Angelini explicou que a marca ten dous tipos de clientes, un estándar, que se guía polo prezo, calidade do produto e concesionario, e outro, que calificou de ‘premium’, que demanda un produto e uns servizos. “Este tipo de cliente premium está medrando e desde New Holland temos que atender as súas necesidades”, destacou o director xeral da marca en España.

Servizos

Unha das claves de futuro pasa polos servizos ligados á agricultura de precisión, aínda que Angelini sinalou que “xa non é suficiente con vender pantallas e un sistema de guiado”. A marca aspira a que os seus concesionarios se impliquen na comercialización de servizos como os que oferta New Holland da man da empresa Agropixel, especializada nas análises dos cultivos a partir de datos aéreos para determinar recomendacións de rega e fertilización.



Tractores autónomos e combustibles alternativos

De cara ó medio prazo, a compañía continúa a traballar en dúas liñas de innovación principais, a dos tractores autónomos, sen conductor, e a dos combustibles alternativos. New Holland está a facer probas cun tractor que se alimenta de gas metano ou de biometano, que podería chegar a ser producido nas propias explotacións. En España, iniciou as probas no 2016 en colaboración coa adega catalana Torres.

New Holland está tamén a extender as súas probas con tractores autónomos. Iniciounas nos últimos anos cos modelos de maior potencia, coma o T7 e o T8, orientados ós cultivos forraxeiros e de cereais, e este ano vai iniciar tamén ensaios cun T4 nun viñedo de California. A compañía valora tamén facer probas cos tractores autónomos en España.