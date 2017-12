New Holland introduce unha nova transmisión de potencia na súa serie de tractores T6

Os New Holland T6 Dinamic Command TM caracterízanse pola súa versatilidade para operacións de transporte e cultivo. A marca destaca que aumentan a eficiencia do traballo á vez que facilitan o manexo da máquina por parte do operador

New Holland Agriculture ampliou a Serie T6 coa nova versión Dynamic CommandTM, un tractor caracterizado pola súa polivalencia. Os novos T6.145, T6.155, T6.165 e T6.175 son os únicos modelos deste segmento que inclúen unha transmisión Semi-Powershift de 8 velocidades baixo carga en cada grupo, nova no mercado. Son tractores versátiles, especialmente útiles en explotacións gandeiras e en empresas de servizos centradas na forraxe.

Cos novos modelos, New Holland amplía as posibilidades de elección: os clientes que busquen tecnoloxía básica para aplicacións dentro da explotación e labores lixeiros en campo poden optar polo tractor T6 Electro CommandTM 16×16, con transmisión Semi-Powershift de 4 velocidades baixo carga en cada grupo; aqueles que necesiten un tractor polivalente para operacións de cultivo e transporte, poden elixir o novo T6 Dynamic CommandTM 24×24; e os clientes que desexen rendemento xeneralizado e que consideren que a velocidade exacta é determinante atoparán a solución perfecta no galardoado T6 Auto CommandTM de transmisión continua.

Sexan Lennon, responsable de tractores de New Holland, explica a evolución da gama: «O legado histórico de New Holland neste segmento é espléndido, primeiro pola súa variedade de produtos e sobre todo polo seu valor engadido, desde os FiatAgri da Serie 90 e os modelos TS e TS-A, ata os actuais tractores T6. O Dynamic CommandTM introduce un nivel máis de tecnoloxía no sector; sen dúbida, agora hai un T6 para cada cliente e tipo de explotación».

A transmisión Dynamic CommandTM está deseñada internamente ‘na casa’ e fabrícase nunha nova cadea de produción específica da planta de New Holland en Módena, Italia. As auditorías World Class Manufacturing aseguran unha calidade elevada e constante ao longo de todo o proceso de fabricación, desde o mecanizado ata as probas finais.

En canto ao deseño, a flamante transmisión Dynamic CommandTM 24×24 non fai concesións para incrementar a eficiencia: como necesita menos potencia para accionar a transmisión, o cliente traballa máis con menos combustible. O núcleo da transmisión Semi-Powershift de 3 gamas e 8 velocidades é a tecnoloxía de dobre embrague, similar á que que podemos atopar na transmisión Auto Command.

Un embrague e as 4 marchas impares están situados nun eixo, mentres que o segundo embrague e as 4 marchas pares atópanse no outro eixo. Deste xeito, a potencia modúlase facilmente entre os dous embragues: cando se desembraga unha marcha impar, xa se está embragando a caixa de cambios pares. Suave como a seda, sinxelo e ultraeficiente.

O uso de embragues específicos de avance e retroceso garante cambios de sentido controlados mesmo en pendentes pronunciadas, mentres que o cambio de gama está totalmente robotizado.

As perdas de potencia reducíronse aínda máis cunha bomba de lubricación de cilindrada variable que só fornece o volume de aceite necesario, un pequeno detalle que contribúe á eficiencia xeral.

Consumos

A combinación desta eficiente transmisión de dobre embrague xunto co motor NEF de 4,5 l con ECOBlueTM Hi-eSCR (redución catalítica selectiva de alto rendemento) obtivo un consumo de combustible de tan só 258 g/kWh e 23 g/kWh de AdBlue na proba PowerMix 1.0 de DLG, o valor máis baixo que xamais se mediu nesta proba nun tractor agrícola de 4 cilindros, cunha redución do consumo de combustible dun -9%. A proba tamén puxo de manifesto a eficiencia da transmisión do T6 Dynamic Command, cun 93% da potencia do motor dispoñible no eixo de TdF.

Funcións de produtividade, fácil automatización

O novo T6 Dynamic CommandTM facilita as tarefas das intensas xornadas de traballo grazas a multitude de novas funcións.

– Cambio de gama intelixente: esta función sempre elixe a marcha correcta ao cambiar de gama e omite as marchas solapadas dunha gama á seguinte, o que proporciona relacións secuenciais e unha rápida aceleración.

– Parada intelixente: é a función perfecta para diminuír a carga do operador, en especial cando o tractor se detén con frecuencia en operacións con pa ou de transporte. Chega con pisar o pedal de freo para que o tractor desacelere e se deteña sen necesidade de pór punto morto nin pisar o embrague. Cando se solta o freo, a transmisión volve conectarse: todo de maneira sinxela.

– Cambio automático: nivel básico de automatización aplicado ao cambio de marchas e baseado nun limiar regulable do réxime do motor. Dependendo da tarefa, o operador elixe canto pode reducirse o réxime do motor antes de cambiar a relación.

– Xestión da velocidade de avance: con este nivel avanzado de automatización, é suficiente con indicar a velocidade de traballo necesaria e o Dynamic CommandTM ocúpase do resto. Subir de marcha e desacelerar cando é posible: todo iso de forma automática para manter a velocidade seleccionada e á vez reducir o consumo de combustible.

– Axuste de sensibilidade do inversor: algunhas tarefas requiren a inversión máis suave posible e outras veces é necesario cambiar de sentido con rapidez: co T6, o condutor decide. Hai tres niveis de intensidade facilmente seleccionables para a velocidade do inversor: outra forma máis de optimizar o rendemento do Dynamic CommandTM.

– Dynamic IntelliShiftTM System: é a mente que dirixe cada cambio de marcha: todos os cambios son únicos. Unha análise en bucle pechado de réxime do motor, velocidade do eixo de entrada e saída da transmisión, e velocidade de avance garanten que cada cambio sexa o máis suave posible. Ata a temperatura do aceite inflúe .

– Redución de marcha: para acelerar coa máxima rapidez, o condutor só ten que pisar a fondo o acelerador e o tractor automaticamente reduce a marcha e axusta o réxime do motor á máxima potencia. Como resultado, obtense a maior taxa de aceleración, cun maior número de toneladas transportadas durante a xornada.

– Xestión da potencia en transporte: cando se superan os 22 km/h, o motor NEF HI-eSCR cambia a unha curva de perfil diferente que concentra máis potencia con maiores revolucións do motor. Deste xeito, a taxa de aceleración do tractor mantense constante en toda a banda de rpm, desde a máxima potencia ata o máximo réxime do motor.

Aplicacións de pa

Para gozar do tractor perfecto en aplicacións con pa, agora o T6 pode adquirirse con CustomSteerTM, unha nova función de xiro variable que favorece unha completa maniobrabilidade con menos xiros do volante. As manobras repetitivas durante a carga son máis fáciles: cun só movemento de rotación, o volante vira totalmente de esquerda a dereita sen perder precisión de control. Se sumamos a función de parada intelixente, a bomba hidráulica de gran caudal, o joystick avanzado para a pa con botóns de cambio de marchas e o teito de alta visibilidade, é fácil ver por que o T6 Dynamic CommandTM é o tractor de carga perfecto.