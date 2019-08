Maquinaria de xardinaría eléctrica, a gasolina ou de batería ¿Cal elixir?

Á hora de coidar o noso xardín queremos utilizar a mellor maquinaria en función do uso e das prioridades que temos. Cando pensamos en actividades de xardinaría pensamos en algo funcional, práctico, fácil e cómodo para traballar. Isto conségueno na actualidade as máquinas a batería, que gozan de certas vantaxes fronte ás máquinas de gasolina e as eléctricas.

Vantaxes da maquinaria a batería:

Todo iso sumado a que cada vez se deseñan dunha maneira máis ergonómica, versátil e manexable; fai que a maquinaria a batería sexa moi popular entre os usuarios particulares.

A batería cada vez é máis popular entre os usuarios e Anova acaba de lanzar Anova e+, unha nova gama de batería cargada de eficiencia para a actividade de xardinaría. Presentan unha gama moi variada que abarca desde motoserras, cortabordes, sopladores, cortasetos até cortacéspedes e múltiples accesorios para combinar entre si, que permiten coidar o teu xardín da maneira máis cómoda posible e respectuosa co medioambiente.

Tecnoloxía a batería: Ion-Litio

A tecnoloxía das baterías Ion-Litio destaca por ter unha gran densidade de enerxía, un peso reducido e un efecto mínimo de memoria, permite que as máquinas da gama de Anova e+ sexan eficientes á hora de realizar traballos de xardinaría.

Presentan baterías de dúas capacidades: 2Ah e 4Ah, as cales teñen un tempo de carga reducido de 60 minutos e 120 minutos respectivamente, indicándose o nivel de batería a través dunhas luces LED no frontal da mesma.

Ademais, destacan pola súa compatibilidade ao 100% entre toda a gama, permitindo ter cunha única batería, múltiples ferramentas. Esta flexibilidade permite que a produtividade aumente xa que, ao descargarse unha batería, pódese substituír por outra no momento e continuar co traballo de xardinaría sen interrupcións.

Doutra banda, a gama de batería Anova e+ destaca pola súa elevada comodidade, xa que estas baterías poden ser utilizadas con múltiples accesorios, o que supón unha redución do peso da máquina e, por tanto, unha maior liberdade de movementos. Por exemplo, a motoserra de poda, inclúe un arnés de cintura que sostén a batería.

Todo iso sumado á súa gran autonomía fan destas baterías que a gama Anova e+ teñan unha elevada produtividade.

Mesmo rendemento, maior comodidade

As máquinas a batería Anova e+ permiten aumentar a comodidade de traballo de xardinaría sen renunciar ao rendemento da máquina a gasolina.

Non existe a necesidade de usar cables a diferenza das máquinas eléctricas, o que eleva a liberdade de movementos e evita ter que estar pendente da toma de corrente e achegando unha maior precisión por non existir tiróns provocados polos cables.

Son lixeiras e están fabricadas de tal maneira que son moi ergonómicas. Como consecuencia, requiren menor esforzo á hora de realizar os traballos de xardinaría, por exemplo no caso do cortasetos, que posúe un mango xiratorio que permite traballar a tres ángulos diferentes dunha maneira máis cómoda.

Non esquezamos que, a pesar de ser produtos a batería, a potencia segue sendo un aspecto importante nas características da gama. De feito, a motoserra E58M16 é equivalente a unha motoserra a gasolina de 45 cc. Isto permite realizar traballos eficientes tanto a pais como avós. ¿O motivo? a facilidade de uso da máquina, que permite un fácil arranque unicamente cun botón e desenvolver a máxima potencia desde o momento 0.

Beneficiosas e con grandes resultados en xardinaría

Cando falamos de que a gama a batería de Anova e+ é beneficiosa falamos de varios factores. É respectuosa co medio ambiente, xa que non expulsa emisións de CO2 nin fume, o que evita tamén inhalacións prexudiciais para a saúde.

Ademais, son lixeiras, silenciosas e emiten menores vibracións. Isto permite ter unha gran potencia sen renunciar ao benestar físico, e aínda mellor! Sen molestar os sábados pola mañá aos teus veciños co ruído das máquinas.

Outro aspecto fundamental é a motorización Brushless, o que supón un menor desgaste da máquina aumentando o seu rendemento. É dicir, un menor mantemento e unha maior durabilidade.

Todos estes aspectos complétanse cun sistema de seguridade nalgunhas das máquinas que permite interromper automaticamente a actividade no momento que sexa necesario.

Ampla variedade de accesorios

A maiores das máquinas, existen varios accesorios que permiten realizar as melloras do teu xardín dunha maneira máis cómoda e eficiente.

Por unha banda, as baterías de 2Ah e 4Ah que se poden combinar entre si (como xa resaltamos anteriormente) e ambas cárganse cun único cargador que se caracteriza por ter carga rápida. Ao comprar varias baterías e sendo compatibles ao 100% en toda a gama, a maquinaria a batería convértese en máis económica xa que non hai que comprar diferentes baterías para cada unha das máquinas.

Ademais, existen varios tipos de arneses dispoñibles para as máquinas. En especial, o arnés cintura é moi útil para desempeñar a actividade de xardinaría pois, a través dunha batería baleira tamén dispoñible, a máquina reduce en gran medida o seu peso. Isto permite unha maior liberdade de movemento e, por tanto, maior comodidade.

Sen ningunha dúbida, os produtos de xardinaría a batería son o presente do sector e a gama de batería Anova e+ é o aliado perfecto para manter o teu xardín sempre coidado da forma máis práctica e cómoda posible sen ter que renunciar a potencia e rendemento.