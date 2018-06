Enervin®, a protección máis completa do viñedo fronte ao mildiu

O cambio climático xera unha gran preocupación en todos os ámbitos da sociedade, pero a súa incidencia directa sobre o campo fai que sexa un asunto sensible para a agricultura.

O aumento global das temperaturas provoca cambios no réxime das precipitacións que afectan directamente a todo tipo de cultivos, sendo a vide un dos máis afectados. De feito, segundo un estudo auspiciado pola Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida e Cambio Climático (ESCi), o ciclo vinícola adiantouse entre 2 e 5 días nos últimos 30 anos, dependendo da variedade e a rexión.

Estas variacións térmicas, sumadas a outros fenómenos meteorolóxicos extremos, fan que as vides sexan máis proclives a enfermidades como o oídio, a botrite ou o temido mildiu.

O mildiu, terror do viticultor

O mildiu é un fungo cuxa actividade se inicia na primavera, provocando unha das enfermidades máis graves en viticultura, xa que pode afectar a todos os órganos verdes da viña.

Pode afectar as follas, traducíndose nunha defoliación prematura, ou pode producirse antes ou no momento da floración, comprometendo a formación dos acios e os grans novos. Ademais, se as condicións climáticas son favorables, o ciclo do fungo repetirase unha e outra vez ata que entre en fase de repouso no outono.

As consecuencias desta enfermidade son devastadoras para o viticultor, que pode perder parte importante da súa produción ou obter viños de mala calidade, ácidos e que se conserven mal.

Enervin®, protexe o acio

BASF pon a disposición do viticultor a gama máis completa para protexer as viñas fronte ao mildiu e obter os acios perfectos, a Familia Enervin®. Unha xeración de produtos que ofrece ao viticultor a tranquilidade de conseguir o mellor acio, a flexibilidade de contar cunha ferramenta que se adapta a calquera circunstancia e a seguridade de estar a empregar unha solución eficaz e, ao mesmo tempo, respectuosa co medio ambiente.

O Enervin® Pro achega a protección sistémica para reforzar as defensas da viña. Grazas á súa combinación de Initium® e Fosfonato Potásico, obtén un maior control en bagos, follas e novos gromos para reforzar a resistencia ao mildiu e outras enfermidades. Debe aplicarse ao comezo da brotación para garantir as defensas necesarias para o desenvolvemento do cultivo.

Enervin® Top blinda a viña desde o exterior. A conxunción de Initium® e Metiram forma unha barreira protectora infranqueable para todo tipo de mildiu O tempo indicado para empregalo é a floración.

Finalmente Enervin® Duo SC combina o poder curativo do Dimetomorf e a acción preventiva de Initium® e garante que a viña estea sempre protexida por dentro e por fóra, polo que se converte na mellor ferramenta en situacións de alta presión de mildiu.

Domina a meteoroloxía con BASF

Por se isto fose pouco, e xunto a toda a gama da familia Enervin®, BASF puxo en marcha Agro-Radar, un sistema de alertas gratuíto polo que o agricultor recibirá no seu e-mail avisos personalizados sobre o estado dos seus cultivos, recomendacións sobre sanidade vexetal e a previsión meteorolóxica da súa zona a cinco días vista.

Ata o 9 de xullo todos aqueles que se rexistren neste servizo gratuíto poderán participar no sorteo dun Quad Hummer de 250cc.

