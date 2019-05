Delagro constata un récord de vendas na súa asemblea xeral

Este mércores a cooperativa de segundo grao Delagro mostrou os seus resultados produtivos e económicos ante os socios, durante a Asemblea Xeral da entidade, que tivo lugar no seu Complexo Multisiciplinar das Pontes de García Rodríguez. Segundo o director de Delagro, Carlos Castro: “O ano 2018 resúmese nunha palabra: récord de vendas na práctica totalidade das familias que xestionamos, 196,4 millóns de euros”.

A cifra de negocio xestionada coa que pechou o exercicio 2018, 196,4 millóns de euros, supera en 31 millóns de euros a alcanzada a peche de 2017 e supón, ademais, unha mellora do beneficio esperado.

En canto a xestión, a entidade experimentou melloras en custos de procesos produtivos, ademais de consolidar alianzas produtivas con outras cooperativas de España e Portugal e prestar apoio a proxectos de integración.

Destacou tamén Castro o “gran avance en políticas de recursos humanos” da entidade, que agrupa 45 cooperativas, con 88 delegacións comerciais, en Asturias, Cantabria e Galicia, o que en termos humanos supón máis de 25.000 familias detrás do proxecto. Entre os servizos levados a cabo para as cooperativas socias durante 2018 resaltou a ampliación das implantacións de DelagrOS, un ERP (enterprise resource planning) desenvolvido por Delagro, en cooperativas socias e en terceiros.

Tras anunciar un “ambicioso orzamento para o 2019”, Castro agradeceu os resultados conseguidos: “Nada é posible sen a plena implicación das cooperativas socias e os seus empregados, quen incrementaron a súa porcentaxe de participación na actividade cooperativizada, sen o apoio decidido dos órganos reitores da organización e, como non, coa entrega incomparable do persoal desta organización: sen os seus coñecementos e implicación nada sería posible”.

Delagro S. Coop.

Delagro (membro de Cooperativas Agro-alimentarias de España) é unha cooperativa de segundo grao do sector agrícola e gandeiro (lácteo principalmente), que xurdiu fai xa preto de 25 anos co obxectivo de converterse no mellor exemplo de integración cooperativa.

Hoxe integra a 45 cooperativas de Asturias e Cantabria e Galicia. Ademais colabora con cooperativas de compoñente lácteo de Euskadi, Castela e León e Portugal. Converteuse nunha das máis importantes centrais de compras e distribución do norte de España.