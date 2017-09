De Heus Nutrición Animal, patrocinador de xornadas en Salamaq 2017

De Heus Nutrición Animal patrocina a xornada sobre as liñas estratéxicas para a xeración de rendas nas explotacións de vacas nutrices, dentro do programa formativo da feira Salamaq 2017, que ten lugar hoxe xoves 7 de setembro ás 16.30 horas no salón de actos do recinto feiral de Salamanca. A compañía conta, ademais, cun stand no que dará a coñecer aos profesionais do sector os seus diferentes produtos de nutrición animal.

O director xeral de De Heus Nutrición Animal, José Manuel García, sinalou que “Salamaq converteuse nun cita ineludible para os profesionais do sector, e tamén para De Heus, xa que é un lugar no que conectar coas diferentes compañías e especialistas da materia”. Para o director xeral “esta feira é o punto de encontro no que De Heus mostra toda a súa potencialidade e liderado no sector da nutrición animal”.

O relatorio, organizada polas asociacións 19 de abril e UGAVAN, é impartido por Fernando Vicente Amores, experto en empresas alimentarias e profesor titular da Universidade de Salamanca. A charla trata sobre os elementos clave para deseñar unha estratexia que permita o aproveitamento sustentable dos recursos naturais e contribúa ao desenvolvemento rural en territorios onde a gandería extensiva está amplamente implantada, prestando especial interese no sector da vaca nutriz. Esta xornada serve tamén para reflexionar sobre o xeito de mellorar a posición dos gandeiros na cadea de valor e sobre o desenvolvemento de acordos para incentivar as prácticas que xeren maiores servizos ambientais.

Gandeiros, agricultores e empresas do sector agropecuario procedentes de España, Francia e Portugal chegan a Salamanca para participar nunha nova edición da feira Salamaq 2017, que se celebrará do 6 ao 10 de setembro no Recinto Feiral de Salamanca. Esta feira é na actualidade un evento de referencia a nivel nacional e internacional e con esta nova edición conseguiu evidenciar a súa expansión, ao contar cun maior número de expositores “chegando este ano a un total de 213 e cunha superficie de ocupación que supera os 25.900 m2.

Sobre De Heus

De Heus, con sede en Ede (Países Baixos) é unha empresa familiar especializada no desenvolvemento, produción e comercialización de produtos de alimentación para animais. Desde a súa fundación en 1911, a compañía medrou ata converterse nun dos principais actores da industria de pensos compostos a nivel mundial.

A finais 1990, De Heus iniciou un proceso de expansión internacional que a levou a estar presente en máis de 50 países a través de empresas propias en Países Baixos, Polonia, Rusia, a República Checa, Exipto, Etiopía, Sudáfrica, Brasil, Vietnam, Serbia e España; de alianzas estratéxicas, como a alcanzada con Wellhope Agri-Tech Co Ltd para o mercado chinés; ou mediante a exportación dos seus produtos a diversos mercados, especialmente de Europa do Leste, África e Oriente Medio.

A compañía conta na actualidade con 4.200 empregados en todo o mundo, 500 deles en España, e exporta os seus produtos a 50 países.