Clesa lanza os seus novos iogures Crecemento co sabor Guau! da Patrulla Canina, unha das series favoritas dos cativos. Os novos iogures de crecemento son ideais para nenos a partir de 3 anos, grazas a que son fonte de calcio e vitamina D, e presentan ademais un contido reducido de azucres engadidos.

Os cachorros máis famosos da tele e o seu amigo Ryder son a imaxe destes novos produtos, de sabores natural, amorodo, galleta e plátano no pack de 4, e a variedade de amorodo e plátano en formato familiar de 8 iogures.

Os novos iogures Crecemento de Clesa, chegan acompañados de divertidas promocións, así como xogos e actividades no pack familiar.

Elaborados con leite galego 100%

Os novos iogures, do mesmo xeito que todos os produtos que elabora Clesa na súa fábrica de Caldas de Reis, en Pontevedra, utilizan leite galego 100% e incorporan o selo de orixe e calidade diferenciada.

A planta de Caldas de Reis foi adquirida no ano 2012 por un grupo de dez cooperativas galegas, a Agrupación de Cooperativas Lácteas, lideradas por Feiraco, Agris, Melisanto e Os Irmandiños, co obxectivo de avanzar na transformación e xeración de valor engadido do leite polos propios gandeiros.