Cadea de custodia, madeira certificada do monte ó consumidor

A certificación da cadea de custodia garante a trazabilidade dos pés que se extraen do monte durante todo o proceso de transformación e comercialización. Falamos co Grupo Alvariza, un dos que traballa en Galicia no ámbito da certificación forestal

A certificación forestal está a medrar de xeito progresivo en Galicia pola esixencia dos mercados internacionais. O consumidor quere garantías de que a madeira ou papel que utiliza procede dunha xestión sostible do monte, cuestión que se garante a través dos selos de certificación forestal FSC ou PEFC, visibles no produto final. Falamos co Grupo Alvariza, un dos que opera en Galicia no ámbito da certificación forestal, para coñecer máis do proceso de certificación da cadea de custodia.

A cadea de custodia garante a trazabilidade da madeira certificada que se extrae do monte, de xeito que haxa un seguemento da mesma desde o cargadeiro a pé de monte ata o consumidor final. Todos os operadores que interveñen no proceso, desde o rematante que corta a madeira no monte ata o aserradoiro e a industria que transforma a madeira, teñen que estar certificados na cadea de custodia.

“Basicamente, a cadea de custodia obriga a levar un rexistro de todas as entradas e saídas de madeira, con indicación da que está certificada, sempre coa xustificación dos correspondentes documentos de orixe”,explica Raquel González, de Asefor, a firma que xestiona o Grupo de Certificación Alvariza.

Trazabilidade

Tanto FSC como PEFC ofrecen diferentes sistemas para garantir a trazabilidade na cadea de custodia, de cara a que cada empresa escolla o que mellor se adapta a súa actividade. Deste xeito, por exemplo un aserradoiro non terá que separar fisicamente o material certificado do que non o é, podendo utilizar un sistema de créditos para a venda de material certificado. Canta maior sexa a cantidade de madeira certificada introducida na cadea, maiores serán os créditos dos que disporá a liña de produción.

O sistema é “sinxelo”, valora o Grupo de Certificación. “A nosa filosofía é que a cadea de custodia non lle supoña unha carga ás empresas. Tratamos de solucionarlles o traballo e que non lles supoña un esforzo engadido a maiores, ou o menos posible” -subliña Raquel González.- “O asesoramento é continuo, ben en persoa ou telefonicamente, e encargámonos de todas as tramitacións e auditorías internas, cando tocan. Tamén acompañamos á empresa nas auditorías externas que fan tanto FSC como PEFC”, detallan.

En caso de rematantes ou pequenos autónomos que non estean afeitos a levar un rexistro dixital das entradas e saídas de madeira -cuestión esixida na cadea de custodia FSC-, o Grupo Alvariza incluso se ocupa da xestión do rexistro dixital.

Certificación dobre

A certificación adóitase facer sempre dobre, tanto no selo FSC como PEFC, a fin de que a empresa poida satisfacer a demanda de calquera cliente. “O sistema de certificación funciona á inversa. O cliente final é o que fai presión sobre toda a cadea, ata chegar ó propietario forestal, en demanda de madeira certificada. Nun principio, a certificación comezou co eucalipto, pois os selos FSC e PEFC son hoxe en día imprescindibles na venda internacional de pasta de papel, pero na actualidade a demanda da certificación estase extendendo ó piñeiro. As industrias e os aserradoiros teñen clientes que xa lles demandan, por exemplo, taboleiros ou palés de madeira certificada”, apunta Raquel González.