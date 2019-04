‘Bikenta’, a xestión do monte no móbil

O Grupo de Certificación Forestal Alvariza lanza unha ferramenta online que lle ofrece ós propietarios utilidades como consultar nun mapa as afeccións das súas parcelas ou acceder a documentos de xestión do seu monte

‘Que parcelas de monte teño afectadas polas franxas de protección de incendios?. Que distancias debo deixar sen arborado?. Existen nas miñas fincas afeccións de Patrimonio, Rede Natura ou Augas?’. Estas son algunhas das dúbidas máis comúns entre os propietarios forestais que axuda a resolver unha nova ferramenta online, Bikenta, promovida polo Grupo de Certificación Forestal Alvariza. Bikenta é un servizo web gratuíto pensado para mellorar a xestión forestal das parcelas de monte certificadas, agrupando toda a información que precisan os propietarios.

A plataforma oriéntase ás persoas que teñen certificadas as súas fincas a través do Grupo Alvariza, que aglutina arredor de 6.000 pequenos propietarios, cunhas 16.000 hectáreas de monte. Gran parte da madeira que se vende en Galicia conta xa cos selos de certificación forestal FSC ou PEFC, dous distintivos que identifican no mercado a tódolos produtos procedentes de madeira que cumpriu unha serie de requisitos medioambientais e sociais.

“Bikenta busca implicar ás novas xeracións na xestión e coñecemento das propiedades familiares” (Manuel Beiro, Asefor)

A certificación forestal, a parte de contribuír á conservación do medioambiente, representa un beneficio evidente para o propietario, pois permítelle vender a súa madeira a prezos ata 3 euros superiores ó da madeira sen certificar. Esa certificación é tamén unha oportunidade para mellorar a xestión forestal, unha liña de traballo na que se orienta o Grupo Alvariza, que coa creación de Bikenta ofrécelle unha serie de servizos engadidos ás persoas que certifican os seus montes.

“Bikenta nace coa idea de que sexa unha fiestra ó monte desde a casa. É un sistema que permite mellorar a xestión do monte, pois creamos unha canle de comunicación co propietario proporcionándolle toda a información precisa ó seu teléfono móbil” -explica Manuel Beiro, de Asefor, a empresa impulsora do Grupo de Certificación Alvariza-. “O servizo da plataforma pretende ademais implicar ás novas xeracións na xestión e coñecemento das propiedades familiares, pois facilita que se comparta a información entre xeracións, axudando así ao relevo de pais a fillos. O obxectivo último é frear o abandono do territorio”, valora Manuel Beiro.