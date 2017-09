ARAW®: un produto que garante a perfecta conservación das uvas ata a vendima

Araw® é un antibotrítico e antioídio pertencente a unha nova xeración de funxicidas que SIPCAM IBERIA lanzou recentemente ao mercado. Contén 3 ingredientes activos: Eugenol, Geraniol e Timol. Estas moléculas son terpenos que producen as plantas de maneira natural e que teñen alta eficacia no control de numerosos fungos, entre eles a Botrite.

Preséntase como un produto ideal para garantir unha óptima conservación das uvas ata o momento da vendima e é o mellor produto a aplicar en viñedo tras episodios de sarabia.

Araw® posúen un perfil toxi, ecotoxicolóxico e ambiental favorable xa que as substancias que o compoñen están clasificadas como GRAS (Generally Recognized as Safe) no sector alimentario e cosmético e no sector da protección vexetal están incluídas en anexo IV do REG 396/2005, que inclúe as substancias activas para as cales non se require fixación de LMR.

Copiando á natureza

Os terpenos poden estar presentes sempre nas plantas ou producirse como resposta ao ataque dun patóxeno ou unha praga. O efecto máis potente dos terpenos obtense combinándoos nunha determinada proporción xa que presentan unha forte sinerxia.

Dose e modo de emprego de Araw®

Araw® está rexistrado como produto fitosanitario en España o Rexistro Oficial de Produtos Fitosanitarios co número ES-00108.

Rexistrado para oídio tamén cos mesmos condicionamentos fitoterapeúticos. En tratamentos dirixidos ao acio recoméndase empregar a dose do 1% (1 litro por 100 litros de caldo), non excedendo en ningún caso os 4 litros de produto/hectárea.

Modo de acción

Araw® é un funXicida de contacto, con actividade preventiva e curativa. Araw® impide a Xerminación das esporas, a penetración dos haustorios e o crecemento do micelio. Así pois, a acción preventiva de Araw baséase no bloqueo do desenvolvemento do micelio a partir das esporas, mentres que a súa acción curativa baséase na destrución do micelio xa desenvolvido.

Tecnoloxía de formulación YP

Os terpenos posúen un potencial moi interesante como produtos para a protección das plantas fronte a enfermidades e pragas, pero en agricultura o seu uso estivo limitado comercialmente por algunhas das súas características químicas: volatilidade, baixa solubilidade e fitotoxicidade. Araw® está formulado cunha innovadora e exclusiva tecnoloxía de encapsulación YP que permite o uso de terpenos salvando as súas limitacións naturais, incrementando notablemente a súa eficacia de maneira segura e respectuosa co medio ambiente.

A innovadora tecnoloxía de encapsulación mantén os tres ingredientes activos en suspensión sen necesidade de engadir disolvente. As cáspsulas son microesferas de orixe natural baleiras que teñen unha parede celular constituída por unha fracción proteica, outra lipídica e outra polisacárida. A fracción proteica constitúe a estrutura porosa da microesfera. Na fase de formulación a fracción lipídica da parede permite que a microcápsula cárguese cos 3 terpenos libres, Eugenol, Geraniol e Timol que son substancias lipófilas. Unha vez se realiza a aplicación sobre o cultivo co produto, en presenza de humidade (elemento climatolóxico que favorece a aparición da enfermidade), a fracción de polisacáridos garante a liberación controlada e gradual dos 3 terpenos a través da parede da microesfera (Fig. 3). En ausencia de humidade ou rego/choiva a parede da microesfera se solidifica impedindo a liberación dos terpenos. Posteriores ciclos de rehidratación reactivan a liberación dos terpenos que quedan na cápsula.

Eficacia

Un total de 26 ensaios de eficacia leváronse a cabo entre 2004 e 2006 (3 campañas) en Grecia, Italia, España, Portugal e o Sur de Francia en ata 18 variedades de uva diferentes en total (tanto de uva de mesa como en vide de vinificación). Durante estes anos de experimentación e desenvolvemento ARAW demostrou unha óptima actividade preventiva e curativa para o control do botritis en uva de mesa e vide de vinificación.

Posicionamento técnico para control de botrite