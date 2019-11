Xornada técnica sobre o robot de muxido en Lalín

A Oficina Agraria Comarcal de Lalín organiza o próximo mércores 27 de novembro a xornada técnica ‘Tecnificación nas explotacións gandeiras: O robot de muxidura”.

A sesión celebrarase na Aula Uned de Lalín, situada no polígono industrial Lalín 2000. Nela abordarase a implantación do robot de muxido nas ganderías galegas e distintas empresas convidadas aportarán novidades e avances nos equipos de muxidura robotizados. Entre as empresas colaboradoras coa xornada están Agrotec Entrecanales (Lely), Leiva y Lorenzo e Tecnor Lalín.

A actividade está incluída no Plan de transferencia tecnolóxica para o agro galego 2019, e conta cun 75% de fondos europeos. A inscrición na xornada é obrigatoria e gratuíta e para formalizala deberá enviarse a solicitude á seguinte dirección de correo electrónico: oac.seca.lalin(arroba)xunta.gal.

A continuación, detallamos o programa da xornada.

10.00 – 11.30 horas. Implantación do robot de muxidura nas explotacións gandeiras de Galicia. Expectativas cara ó futuro. Ángel Castro Ramos, investigador da Universidade de Santiago de Compostela.

11.30 – 12.45 horas. Novidades e avances nos equipamentos de muxidura robotizado. Empresas convidadas.

12.45 – 13.45 horas. Mesa redonda.