Xornada técnica sobre maquinaria de distribución localizada de xurros e estercos

Data inicio: 25/10/2018

Data fin: 25/10/2018

Lugar: CIFP La Granja, Barrio Estación, Heras, España

O 25 de outubro celebrarase en Cantabria unha xornada técnica sobre a distribución localizada de xurros e estercos. A xornada técnica terá lugar no Centro Integrado de Formación Profesional ( CIFP) La Granja, do termo municipal de Medio Cudeyo (Cantabria). Nela mostraranse en campo as últimas novidades destes equipos, especialmente demandados tras o Decreto do Goberno que obriga ao enterrado dos xurros para reducir as emisións de amoníaco, aínda que con excepcións segundo a Comunidade Autónoma.

Esta xornada está organizada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), en colaboración coa Consellería de Medio Rural, Pesca e Alimentación do Goberno de Cantabria. A asistencia será libre.

O programa resumido da xornada será o seguinte:

-9:30 h. a 11:30 h.: Inauguración e demostración da maquinaria en campo.

-12 h. – 13:30 h.: Conferencias e coloquio por parte de:

– D. Benito Fernández Rodríguez Arango, xefe de Servizo de Agricultura e Diversificación Rural do Goberno de Cantabria.

– D. Mariano Vidal Cortés, profesor da Escola Técnica Superior de Huesca.

– D. Gregorio Salcedo Díaz, profesor e investigador de Nutrición Animal no CIFP La Granja.

-13:30 h. Clausura e viño español

Para información adicional escribir a [email protected]