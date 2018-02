Unións denuncia que o acordo lácteo estase incumprindo e apela á Administración a que actúe

O sindicato Unións Agrarias advirte de que as ganderías de vacún de leite de España, e en especial as de Galicia, atópanse nunha situación de vulnerabilidade se se volve producir unha nova crise de prezos do leite como a de 2015. E atribúeno a que industria, e de maneira especial, a distribución, incumpriron o acordo lácteo asinado hai dous anos e medio, precisamente para que aquela situación non se volvese repetir.

Así o asegurou este mércores en rolda de prensa en Santiago o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, quen estivo acompañado polo responsable de gandería do sindicato, Javier Iglesias, e polo secretario xeral da Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos.

Como principais incumprimentos que lastran a sustentabilidade do sector, Roberto García citou que “segue sen indicarse por lei a orixe do leite, tanto no brik como nos derivados lácteos, malia que o Ministerio de comprometeu a elo”. Países como Francia, Portugal ou Italia xa obrigan a incluír na etiquetaxe onde foi producido o leite, para garantir o dereito á información do consumidor e evitar fraudes.

Outro punto clave no que o Acordo Lácteo está a ser papel mollado é que “segue sen existir sustentabilidade económica da cadea de valor, ou só para algunhas partes: porque si que se prohibe que a distribución venda a perdas, pero iso non se traslada nin á industria nin aos gandeiros”. “É dicir, non é ilegal que a industria obrigue ao gandeiro a vender o litro de leite a 20 céntimos, nin que a distribución force á industria a que lle venda o brik a 45 céntimos, e ademais ese produto será vendido ao consumidor co selo de Producto Lácteo Sostenible (PLS) do Ministerio de Agricultura”, criticou o secretario xeral de UUAA.

Roberto García: “Pode repetirse esta primavera o de primeiros compradores pagando o leite a 20 céntimos en Galicia”

O terceiro incumprimento é o do compromiso de regular os primeiros compradores, unha figura especialmente presente en Galicia. Así, Roberto García advertiu de que “a Administración, sobre todo a Xunta, segue sen esixir a estes tratantes do leite dispor dun aval que protexa aos gandeiros en caso de impagos”.

Con este escenario de incumprimento do acordo lácteo, o responsable de Unións advertiu de que o sector produtor de leite segue estando nunha situación de gran vulnerabilidade se se volve producir unha baixada de prezos do leite como a de 2015. “Malia que os prezos dos contratos para este ano parecen que seguirán sen cambios, se seguimos cun mercado no que o consumo interno de leite non se recupera, a produción segue aumentando e os almacéns están ateigados de leite en pó, na primavera podemos volver atopar primeiros compradores actuando como testaferros da industria e mercando leite polo rural galego a 20 céntimos”, advertiu Roberto García.

Ante esta situación, demandoulle ao presidente da Xunta que “cumpra o seu compromiso persoal co sector lácteo cando anunciou que a Xunta publicaría un decreto galego de primeiros compradores se o Ministerio non o facía”.